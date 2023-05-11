Мадонна выставит на аукцион свои пикантные фото – артистка покажет себя во всей красе

Американская певица Мадонна во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Легендарная американская певица, танцовщица, актриса и музыкальная продюсер Мадонна выставит на аукцион оригинальные фотографии из ее нового альбома. Стоит отметить, что популярная исполнительница решила сделать это спустя 30 лет с момента выхода ее книги.

Соответствующие кадры разместили на странице "stevenmeiselofficial" в социальной сети Instagram.

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На 128 страницах своей книги американская исполнительница демонстрирует свои фантазии поклонникам. Но теперь любители ее творчества смогут приобрести фотографии с ее участием в оригинальном виде, чтобы увидеть ее во всей красе.

Следует отметить, что фотографии Мадонны будут выставлены на аукционе Christie's. Для этого также проведут выставки, которые пройдут в Лондоне, Париже и Нью–Йорке и будут посвящены переизданию в 2022 году Ив Сен–Лораном.

Певица Мадонна во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Из–за этой книги в обществе вспыхнуло настоящее возмущение со стороны поклонников. Дело в том, что 30 лет назад Мадонна показала себя на достаточно провокативных фотографиях, примерив на себя образ доминирующей госпожи Дети.

На снимках она позировала вместе с моделью Наоми Кэмпбелл, рэперами Big Daddy Kane и Vanilla Ice и американским актером Джои Стефано.

Два года назад американская исполнительница и креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло переиздали книгу и выпустили 800 экземпляров.

"Заслуженная шумиха и белая энергия, которую излучала Мадонна в начале 1990-х годов, передали и увековечили в фотографиях Стивена Майзеля. Они занимают место в истории искусства – снимки нельзя назвать иначе, чем гениальными", – отметил заместитель председателя совета директоров Christie's.

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