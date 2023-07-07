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Наркотики ледь не вбили Мадонну, — ЗМІ

7 липня 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наркотики ледь не вбили Мадонну - ЗМІ
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Мадонна нещодавно налякала фанатів, коли її знайшли непритомною у власній квартирі. Тепер з'явилась інформація, що артистці ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами.

Про це пише PageSix.

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Рятівна ін'єкція

Співачка Мадонна зараз перебуває вдома і відновлює здоров'я після екстреної госпіталізації тиждень тому. У ЗМІ з'явилася версія, що 64-річній артистці могло стати погано після передозування наркотиками. Коли зірку знайшли непритомною, їй ввели спеціальний препарат, який зазвичай застосовують у цій ситуації. Оточення співачки стверджує, що їй справді зробили ін'єкцію цим препаратом, але для подолання септичного шоку через бактеріальну інфекцію.

Останні місяці Мадонна активно готувалася до свого туру The Celebration Tour. Зірка не жаліла себе і репетирувала шість разів на тиждень. Зараз артистка перебуває вдома. За словами її друзів, вона слабка і втомлена, але не може дочекатися, коли знову розпочне підготовку до турне.

"Вона серйозно ставиться до лікування і сфокусована найперше на власному здоров'ї. У неї велика група підтримки з її друзів та рідних. Тож щодня їй стає краще", — говорить джерело з оточення артистки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення. 

Раніше зірка 1990-х років, лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.

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