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Мадонна впервые вышла на связь после своей срочной госпитализации

11 июля 2023 10:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна впервые вышла на связь после своей срочной госпитализации
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна наконец лично обратилась к поклонникам после того, как попала в больницу в бессознательном состоянии. Звезда рассказала, как чувствует себя и какие у нее планы на будущее.

Об этом певица написала в своем Instagram.

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Первые мысли были о детях

Мадонна, которую нашли без сознания в собственной квартире несколько недель назад, готовится к возвращению на сцену. Звезда заверила, что сфокусирована на своем здоровье.

"Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения, которые имею в жизни. Мои первые мысли были, когда я пришла в себя, о моих детях. Потом я подумала, что не хочу разочаровывать тех, купил билеты на концерты в рамках моего тура. Еще не хотела подвести тех людей, которые работали тяжело над моим шоу. Теперь я полностью сфокусирована на собственном здоровье и желании стать сильнее. Вернусь так быстро, как смогу", — написала Мадонна в своем обращении в социальной сети.

 

Мадонна впервые вышла на связь после своей экстренной госпитализации. Фото: instagram.com/madonna/

 

Мадонна впервые вышла на связь после своей экстренной госпитализации. Фото: instagram.com/madonna/

 

Также артистка добавила, что перенесет часть тура и начнет выступления в Лондоне осенью.

После того, как Мадонну обнаружили без сознания, появилась информация, что артистке ввели препарат, который используют при передозировке наркотическими веществами.

Последние месяцы Мадонна активно готовилась к своему туру The Celebration Tour. Звезда не жалела себя и репетировала шесть раз в неделю. Сейчас артистка находится дома. По словам ее друзей, она слаба и уставшая, но не может дождаться, когда снова начнет подготовку к турне.

Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там она будет находиться до полного восстановления.

Ранее звезда 1990-х годов, лидер группы Yurcash Юрко Юрченко, попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.

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