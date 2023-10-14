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Мадонна поразила натуральным видом на редких снимках без фотошопа

14 октября 2023 16:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна поразила натуральным видом на редких снимках без фотошопа.
Певица Мадонна. Фото: dailymail.co.uk
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мадонну часто упрекают в социальных сетях за использование множества фильтров. Но недавно Мадонна показала себя настоящую, когда в Лондоне посетила художественную выставку сына Рокко Ричи вместе со своими другими детьми.

Об этом пишет Daily Mail.

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65-летняя артистка, которая собирается начать свой 78-й тур Celebration в субботу вечером, выглядела роскошно в глубоком бралете с брюками с высокой талией и перчатках в сеточку.

 

Певица Мадонна. Фото: dailymail.co.uk
Певица Мадонна. Фото: dailymail.co.uk

 

Певица Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA
Певица Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA

 

Певица Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA
Певица Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA

 

Певица Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA
Певица Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA

На мероприятии к ней присоединились ее приемный сын Дэвид Банда, 18 лет, и Стелла Маккартни. Также присутствовали 26-летняя Лурдес Леон и ее приемная дочь Мерси Джеймс, 17 лет.

Рокко Риччи зарекомендовал себя как художник-экспрессионист под именем Ред, его работы продаются за 20 000 фунтов стерлингов. С 2018 года у него были три выставки в художественной галерее Челси Tanya Baxter Contemporary.

Риччи, привлекающий внимание своим чувством ретро-моды, начал свою карьеру в 17 лет, обучаясь в Central Saint Martins и Royal Drawing School.

"Общественные конфликты, такие как одержимость социальными медиа, фиксация знаменитостей и лейблов, а также проблемы поколений, такие как злоупотребление наркотиками и депрессия, являются темами, к которым он подходит своим способом", — писали о нем в одной из галерей.

Мадонна готовится к своему мировому туру Celebration, отложенному после того, как она перенесла опасную для жизни бактериальную инфекцию.

Планируется, что он начнется на этой неделе на O2 Arena в Лондоне, а затем звезда будет путешествовать по Европе и Соединенным Штатам.

Напомним, Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рожденья.

Ранее Мадонна показала, как отмечала 65-летие.

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