Мадонна зізналась, що змусило її ридати після госпіталізації

Співачка Мадонна. Фото: Instagram/madonna

Наприкінці червня американську співачку Мадонну доставили до реанімації. У 64-річної попкоролеви розвинулась серйозна бактеріальна інфекція. Родичі та друзі молилися за життя Мадонни, втім все обійшлося. Зараз артистка проходить курс реабілітації та святкує 40-річчя релізу свого дебютного альбому. Також Мадонна зізналась, що змусило її ридати невдовзі після реабілітації.

Про це вона написала в новому зворушливому пості в Instagram.

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Мадонна подякувала своїм дітям та друзям за підтримку під час нещодавньої госпіталізації. За словами зірки, в складний для родини час її діти показали себе зовсім з іншого боку.

Коли співачка ще була у лікарні і готувалася до виписки, діти подарували їй зроблену художником Енді Ворголом фотографію скульптора Кіта Гарінґа в куртці з попкоролем Майклом Джексоном.

"Я ридала, коли відкрила цей подарунок, бо зрозуміла, яке щастя, що я жива. І як мені пощастило знати цих людей і багатьох інших, яких уже немає", — підсумувала Мадонна.

Зазначимо, у співачки шестеро дітей: двоє біологічних та четверо всиновлених.

Мадонна з вищезгаданою фотографією. Фото: Instagram/madonna

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна у корсеті станцювала для прихильників. Також ми розповідали, що Мадонна дала чіткі настанови у випадку своєї смерті.