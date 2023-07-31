Мадонна призналась, что заставило ее рыдать после госпитализации

Певица Мадонна. Фото: Instagram/madonna

В конце июня американскую певицу Мадонну доставили в реанимацию. У 64-летней поп-королевы развилась серьезная бактериальная инфекция. Родственники и друзья молились за жизнь Мадонны, но все обошлось. Сейчас артистка проходит курс реабилитации и отмечает 40-летие релиза своего дебютного альбома. Также Мадонна призналась, что заставило ее рыдать вскоре после реабилитации.

Об этом она написала в новом трогательном посте в Instagram.

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Мадонна поблагодарила своих детей и друзей за поддержку во время недавней госпитализации. По словам звезды, в сложное для семьи время ее дети показали себя совсем с другой стороны.

Когда певица еще была в больнице и готовилась к выписке, дети подарили ей сделанную художником Энди Уорголом фотографию скульптора Кита Харинга в куртке с поп-королем Майклом Джексоном.

"Я рыдала, когда открыла этот подарок, потому что поняла, какое счастье, что я жива. И как мне посчастливилось знать этих людей и многих других, которых уже нет", — подытожила Мадонна.

Отметим, у певицы шесть детей: двое биологических и четверо усыновленных.

Мадонна с вышеупомянутой фотографией. Фото: Instagram/madonna

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна в корсете станцевала для поклонников. Также мы рассказывали, что Мадонна дала четкие наставления в случае своей смерти.