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Мадонну вперше побачили на вулицях Нью-Йорка після її госпіталізації

10 липня 2023 10:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мадонну вперше побачили на вулицях Нью-Йорка після її госпіталізації
Співачка Мадонна. Фото: Instagram/madonna
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого місяця американську співачку Мадонну доставили до реанімації. У 64-річної попкоролеви розвинулась серйозна бактеріальна інфекція. Артистка так і мовчить у соцмережах, а її ювілейний тур, присвячений 40-річчю кар’єри поставлено на стоп. Втім, Мадонну помітили на вулицях Нью-Йорка. 

Про це у своєму TikTok повідомила блогерка Лорен Конлін.

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Мадонна на прогулянці 

Співачка вийшла на вулиці Нью-Йорка в компанії своєї подруги. Мадонна намагалась приховати обличчя за великими чорними сонцезахисними окулярами та світлим капелюхом. Образ співачки був буденним: шорти, футболка та кросівки.

У відео блогерки Мадонна стоїть на пішохідному переході та опирається на стовп. Вочевидь, прогулянка фізично дається співачці не просто. 

Враховуючи фізичний стан співачки, її менеджмент переніс світове турне, яке мало початися вже 15 липня в Канаді, на невизначений термін. За словами оточення Мадонни, для повного відновлення зірці необхідні декілька місяців. 

Мадонна на вулицях Нью-Йорка. Скриншот: TikTok/laurenconlin4

Нагадаємо, раніше ми писали, що родичі Мадонни прокоментували госпіталізацію співачки. Також ми розповідали, що перед госпіталізацією Мадонні ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами.

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