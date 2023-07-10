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Мадонну впервые увидели на улицах Нью-Йорка после ее госпитализации

10 июля 2023 10:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мадонну впервые увидели на улицах Нью-Йорка после ее госпитализации
Певица Мадонна. Фото: Instagram/madonna
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого месяца американскую певицу Мадонну доставили в реанимацию. У 64-летней поп-королевы развилась серьезная бактериальная инфекция. Артистка так и молчит в соцсетях, а ее юбилейный тур, посвященный 40-летию карьеры, поставлен на стоп. Впрочем, Мадонна была замечена на улицах Нью-Йорка.

Об этом в своем TikTok сообщила блогерша Лорен Конлин.

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Мадонна на прогулке

Певица вышла на улицы Нью-Йорка в компании своей подруги. Мадонна пыталась скрыть лицо за большими черными очками и светлой шляпой. Образ певицы был обыденным: шорты, футболка и кроссовки.

В видео блогерши Мадонна стоит на пешеходном переходе и опирается на столб. Очевидно, что прогулка физически дается певице не просто.

Учитывая физическое состояние певицы, ее менеджмент перенес мировое турне, которое должно было начаться уже 15 июля в Канаде, на неопределенный срок. По словам окружения Мадонны, для полного восстановления звезде необходимо несколько месяцев.

Мадонна на улицах Нью-Йорка. Скриншот: TikTok/laurenconlin4

Напомним, ранее мы писали, что родственники Мадонны прокомментировали госпитализацию певицы. Также мы рассказывали, что перед госпитализацией Мадонни был введен препарат, используемый при передозировке наркотическими веществами.

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