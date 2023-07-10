Мадонну впервые увидели на улицах Нью-Йорка после ее госпитализации
В конце прошлого месяца американскую певицу Мадонну доставили в реанимацию. У 64-летней поп-королевы развилась серьезная бактериальная инфекция. Артистка так и молчит в соцсетях, а ее юбилейный тур, посвященный 40-летию карьеры, поставлен на стоп. Впрочем, Мадонна была замечена на улицах Нью-Йорка.
Об этом в своем TikTok сообщила блогерша Лорен Конлин.
Мадонна на прогулке
Певица вышла на улицы Нью-Йорка в компании своей подруги. Мадонна пыталась скрыть лицо за большими черными очками и светлой шляпой. Образ певицы был обыденным: шорты, футболка и кроссовки.
В видео блогерши Мадонна стоит на пешеходном переходе и опирается на столб. Очевидно, что прогулка физически дается певице не просто.
@laurenconlin4
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Учитывая физическое состояние певицы, ее менеджмент перенес мировое турне, которое должно было начаться уже 15 июля в Канаде, на неопределенный срок. По словам окружения Мадонны, для полного восстановления звезде необходимо несколько месяцев.
Напомним, ранее мы писали, что родственники Мадонны прокомментировали госпитализацию певицы. Также мы рассказывали, что перед госпитализацией Мадонни был введен препарат, используемый при передозировке наркотическими веществами.