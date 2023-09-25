Майлі Сайрус кардинально змінила імідж
Співачка Майлі Сайрус здивувала новим образом. Зірка перефарбувалася та змусила прихильників запідозрити її у зловживанні пластичною хірургією.
Нові фото Майлі показала в Instagram.
Нова Майлі Сайрус
30-річна співачка на нових фото з'явилась з дизайнерською сумочкою та темним кольором волосся. Красуня перефарбувалася у брюнетку.
Публікація вже отримала більше мільйона лайків і тисячі коментарів. Багато шанувальників були здивовані її новим виглядом. І якщо її засічка припала до душі фанатам, то до вигляду її обличчя у багатьох виникли питання:
"Що сталося з її обличчям"
"Звільни свого дантиста та поверни щоки"
"Вона видалила грудочки Бішу", — коментують підписники.
Майлі Сарйус запам’яталася фанатам з темним кольором волосся, коли ще тільки почала зустрічатися з актором Ліамом Хемсфортом. Згодом актори одружилися. Пара розлучилася через вісім місяців, назвавши причиною розлучення "непримиренні розбіжності.
Раніше екснаречена Володимира Кличка здивувала новим іміджем.
Нагадаємо, син Бекхема повторив його легендарний образ.