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Майлі Сайрус кардинально змінила імідж

25 вересня 2023 13:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майлі Сайрус кардинально змінила імідж
Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Майлі Сайрус здивувала новим образом. Зірка перефарбувалася та змусила прихильників запідозрити її у зловживанні пластичною хірургією.

Нові фото Майлі показала в Instagram.

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Нова Майлі Сайрус

30-річна співачка на нових фото з'явилась з дизайнерською сумочкою та темним кольором волосся. Красуня перефарбувалася у брюнетку.

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Публікація вже отримала більше мільйона лайків і тисячі коментарів. Багато шанувальників були здивовані її новим виглядом. І якщо її засічка припала до душі фанатам, то до вигляду її обличчя у багатьох виникли питання:

"Що сталося з її обличчям"

"Звільни свого дантиста та поверни щоки"

"Вона видалила грудочки Бішу", — коментують підписники.

Майлі Сарйус запам’яталася фанатам з темним кольором волосся, коли ще тільки почала зустрічатися з актором Ліамом Хемсфортом. Згодом актори одружилися. Пара розлучилася через вісім місяців, назвавши причиною розлучення "непримиренні розбіжності.

Раніше екснаречена Володимира Кличка здивувала новим іміджем.

Нагадаємо, син Бекхема повторив його легендарний образ.

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