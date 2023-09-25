Майли Сайрус кардинально сменила имидж
Певица Майли Сайрус удивила новым образом. Звезда перекрасилась и заставила поклонников заподозрить ее в злоупотреблении пластической хирургией.
Новые фото Майли показала в Instagram.
Новая Майли Сайрус
30-летняя певица на новых фото появилась с дизайнерской сумочкой и темным цветом волос. Красавица перекрасилась в брюнетку.
Публикация уже получила более миллиона лайков и тысячи комментариев. Многие поклонники были удивлены ее новым видом. И если ее прическа пришлась по душе фанатам, то к виду ее лица у многих возникли вопросы:
"Что произошло с ее лицом"
"Уволь своего дантиста и верни щеки"
"Она удалила комочки Бишу", — комментируют подписчики.
Майли Сарйус запомнилась фанатам с темным цветом волос, когда еще только начала встречаться с актером Лиамом Хэмсфортом. Впоследствии актеры поженились. Пара развелась через восемь месяцев, назвав причиной развода "непримиримые разногласия.
Ранее экс-невеста Владимира Кличко удивила новым имиджем.
Напомним, сын Бекхэма повторил его легендарный образ.