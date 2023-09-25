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Майли Сайрус кардинально сменила имидж

25 сентября 2023 13:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майли Сайрус кардинально сменила имидж.
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Майли Сайрус удивила новым образом. Звезда перекрасилась и заставила поклонников заподозрить ее в злоупотреблении пластической хирургией.

Новые фото Майли показала в Instagram.

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Новая Майли Сайрус

30-летняя певица на новых фото появилась с дизайнерской сумочкой и темным цветом волос. Красавица перекрасилась в брюнетку.

 

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Публикация уже получила более миллиона лайков и тысячи комментариев. Многие поклонники были удивлены ее новым видом. И если ее прическа пришлась по душе фанатам, то к виду ее лица у многих возникли вопросы:

"Что произошло с ее лицом"

"Уволь своего дантиста и верни щеки"

"Она удалила комочки Бишу", — комментируют подписчики.

Майли Сарйус запомнилась фанатам с темным цветом волос, когда еще только начала встречаться с актером Лиамом Хэмсфортом. Впоследствии актеры поженились. Пара развелась через восемь месяцев, назвав причиной развода "непримиримые разногласия.

Ранее экс-невеста Владимира Кличко удивила новым имиджем.

Напомним, сын Бекхэма повторил его легендарный образ.

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