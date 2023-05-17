Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Майли Сайрус топлесс спела о несчастной любви в новом клипе arrow

Майли Сайрус топлесс спела о несчастной любви в новом клипе

17 мая 2023 21:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майли Сайрус топлесс спела о несчастной любви в новом клипе
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Майли Сайрус представила видео на песню Jaded. Звезда в клипе примеряла откровенный золотой купальник и смело позировала топлесс.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Ты теперь одинок и я это ненавижу

Новый трек входит в альбом артистки Endless Summer Vacation, увидевший свет в марте.

Среди поклонников сразу пошли разговоры, что трек Сайрус написала о своем неудачном браке с актером Лиамом Хэмсвортом. Чтобы доказать это фаны даже провели расследование.

"Она сняла в видео свой новый дом в Малибу, который напоминает дом Хемсворта в Калифорнии. Также трек напоминает песни, которые она посвятила Лиаму - Malibu, Adore you и Love song. К тому же она снова брюнета, этот цвет волос она имела, когда встретила Лиама. Она также поет, что они с экс-возлюбленным "более взрослые и зрелые", - убежден один из поклонников Сайрус.

Напомним, певица выпустила трек Flowers в 33-й день рождения своего бывшего мужа Лиама Хэмсворта. Песня быстро набрала один миллиард прослушиваний в Spotify.

Ранее стало известно, что 55-летняя мать певицы Майли Сайрус готовится в третий раз в своей жизни обменяться кольцами у алтаря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас