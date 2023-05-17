Майли Сайрус топлесс спела о несчастной любви в новом клипе

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Певица Майли Сайрус представила видео на песню Jaded. Звезда в клипе примеряла откровенный золотой купальник и смело позировала топлесс.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новый трек входит в альбом артистки Endless Summer Vacation, увидевший свет в марте.

Среди поклонников сразу пошли разговоры, что трек Сайрус написала о своем неудачном браке с актером Лиамом Хэмсвортом. Чтобы доказать это фаны даже провели расследование.

"Она сняла в видео свой новый дом в Малибу, который напоминает дом Хемсворта в Калифорнии. Также трек напоминает песни, которые она посвятила Лиаму - Malibu, Adore you и Love song. К тому же она снова брюнета, этот цвет волос она имела, когда встретила Лиама. Она также поет, что они с экс-возлюбленным "более взрослые и зрелые", - убежден один из поклонников Сайрус.

Напомним, певица выпустила трек Flowers в 33-й день рождения своего бывшего мужа Лиама Хэмсворта. Песня быстро набрала один миллиард прослушиваний в Spotify.

Ранее стало известно, что 55-летняя мать певицы Майли Сайрус готовится в третий раз в своей жизни обменяться кольцами у алтаря.