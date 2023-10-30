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Майлі Сайрус у бікіні вразила гнучкістю у райському куточку

30 жовтня 2023 10:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майлі Сайрус у бікіні вразила гнучкістю у райському куточку
Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Майлі Сайрус вирушила на відпочинок. Зірка опублікувала відео, на яких вона займається йогою на падлборді.

Про це стало відомо з Instagram співачки.

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30-річна співачка одягла чорне бікіні та шорти в тон, балансуючи на паддборді. Бойфренда зірки поряд не було помічено.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

"Так близько до небес, але так далеко від усіх". Я вдячна за цей острів і велику магію, якою він поділився із нами", — написала Майлі в підписі до відео.

Майлі зараз у стосунки з 24-річним барабанщиком Lilly Максом Морандо. До того як приєднатися до лос-анджелеської рок-групи Lilly з чотирьох осіб, Морандо грав на барабанах у панк-рок-групі The Regrettes з 2015 по 2018 рік. Вперше пару побачили в компанії один одного під час показу Gucci Love Parade у листопаді 2021 року. Майлі та Макс також співпрацювали в музичному плані, і він був зазначений як співавтор двох пісень, які увійшли до її нещодавно випущеного альбому Endless Summer Vacation. Головний сингл альбому Flowers був випущений у січні та провів вісім тижнів на першому місці в американському чарті Billboard Hot 100.

Раніше Майлі була в тривалих стосунках з 33-річним Ліамом Хемсвортом, і вони були одружені з 2018 по 2020 рік.

Майлі є дочкою кантрі-співака Біллі Рея Сайруса, і Тіш Сайрус, які розлучилися на початку цього року. У серпні Тіш вийшла заміж за 53-річного актора Домініка Перселла в Малібу.

Нагадаємо, Майлі Сайрус знову змушена захищатися від одержимого сталкера.

Раніше у мережі з'явились фото з весілля мами Майлі Сайрус на березі океану.

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