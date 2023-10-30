Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Майли Сайрус в бикини поразила гибкостью в райском уголке arrow

Майли Сайрус в бикини поразила гибкостью в райском уголке

30 октября 2023 10:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майли Сайрус в бикини поразила гибкостью в райском уголке
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Майли Сайрус отправилась на отдых. Звезда опубликовала видео, где она занимается йогой на падлборде.

Об этом стало известно из Instagram певицы.

Читайте также:

Отдых звезды на острове

30-летняя певица надела черное бикини и шорты в тон, балансируя на паддборде. Бойфренд звезды рядом не был замечен.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

"Так близко к небесам, но так далеко от всех". Я благодарна за этот остров и огромную магию, которой он поделился с нами", — написала Майли в подписи к видео.

Майли сейчас в отношениях с 24-летним барабанщиком Lilly Максом Морандо. До того, как присоединиться к лос-анджелесской рок-группе Lilly из четырех человек, Морандо играл на барабанах в панк-рок-группе The Regrettes с 2015 по 2018 год. Впервые пару увидели в компании друг друга во время показа Gucci Love Parade в ноябре 2021 года. Майли и Макс также сотрудничали в музыкальном плане, и он был отмечен как соавтор двух песен, вошедших в ее недавно выпущенный альбом Endless Summer Vacation. Главный сингл альбома Flowers был выпущен в январе и провел 8 недель на первом месте в американском чарте Billboard Hot 100.

Ранее Майли находилась в длительных отношениях с 33-летним Лиамом Хэмсвортом, и они были женаты с 2018 по 2020 год.

Майли является дочерью кантри-певца Билли Рэя Сайруса и Тиш Сайрус, развевшихся в начале этого года. В августе Тиш вышла замуж за 53-летнего актера Доминика Перселла в Малибу.

Напомним, Майли Сайрус снова вынуждена защищаться от одержимого сталкера.

Ранее в сети появились фотографии со свадьбы мамы Майли Сайрус на берегу океана.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме