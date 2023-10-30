Майли Сайрус в бикини поразила гибкостью в райском уголке

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Певица Майли Сайрус отправилась на отдых. Звезда опубликовала видео, где она занимается йогой на падлборде.

Об этом стало известно из Instagram певицы.

Читайте также:

Отдых звезды на острове

30-летняя певица надела черное бикини и шорты в тон, балансируя на паддборде. Бойфренд звезды рядом не был замечен.

"Так близко к небесам, но так далеко от всех". Я благодарна за этот остров и огромную магию, которой он поделился с нами", — написала Майли в подписи к видео.

Майли сейчас в отношениях с 24-летним барабанщиком Lilly Максом Морандо. До того, как присоединиться к лос-анджелесской рок-группе Lilly из четырех человек, Морандо играл на барабанах в панк-рок-группе The Regrettes с 2015 по 2018 год. Впервые пару увидели в компании друг друга во время показа Gucci Love Parade в ноябре 2021 года. Майли и Макс также сотрудничали в музыкальном плане, и он был отмечен как соавтор двух песен, вошедших в ее недавно выпущенный альбом Endless Summer Vacation. Главный сингл альбома Flowers был выпущен в январе и провел 8 недель на первом месте в американском чарте Billboard Hot 100.

Ранее Майли находилась в длительных отношениях с 33-летним Лиамом Хэмсвортом, и они были женаты с 2018 по 2020 год.

Майли является дочерью кантри-певца Билли Рэя Сайруса и Тиш Сайрус, развевшихся в начале этого года. В августе Тиш вышла замуж за 53-летнего актера Доминика Перселла в Малибу.

Напомним, Майли Сайрус снова вынуждена защищаться от одержимого сталкера.

Ранее в сети появились фотографии со свадьбы мамы Майли Сайрус на берегу океана.