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Майлі Сайрус знову змушена захищатися від одержимого сталкера

30 вересня 2023 16:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майлі Сайрус знову змушена захищатися від одержимого сталкера
Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Майлі Сайрус отримала рішення суду про захист від одержимого нею сталкера. У своїй судовій заяві вона стверджувала, що 52-річний Олександр Кардалян прибув до неї додому лише через кілька днів після того, як його звільнили з в'язниці.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка стверджує, що Кардалян також надсилав листи, в яких він докладно розповідав про свою одержимість нею з 2018 року.

У заяві Сайрус стверджувала, що сталкер неодноразово вимагав грошей і робив сексуальні коментарі. Співачка написала, що "нав'язлива поведінка" Кардаляна викликала ще більше занепокоєння минулого літа, коли він нібито два рази без запрошення прибув до її резиденції в Лос-Анджелесі.

Кажуть, що особу, про яку йде мова, обидва рази вигнали з її території.

Виконавиця стверджувала, що Кардалян був заарештований у грудні минулого року і перебував у в'язниці штату Сан-Квентін до серпня минулого року, коли його звільнили.

Сайрус також стверджувала, що Кардалян надіслав їй листа, в якому написав, що відвідає її резиденцію відразу після звільнення з в'язниці.

Сайрус також написала, що Кардалян використовував її домашню адресу для цілей медичного страхування.

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Співачка стурбована власною безпекою, а також благополуччям своєї матері Тіш.

Суддя задовольнив запит і постановив, що Кардалян більше не має права зв’язуватися зі співачкою будь-яким способом і що він повинен триматися подалі від її музичних чи публічних виступів.

Ймовірний переслідувач Сайрус також повинен буде постійно перебувати на відстані щонайменше 100 ярдів від співачки, а також від її дому, машини та будь-яких місць, де вона виступає.

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