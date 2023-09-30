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Майли Сайрус снова вынуждена защищаться от одержимого сталкера

30 сентября 2023 16:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майли Сайрус снова вынуждена защищаться от одержимого сталкера
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Майли Сайрус получила решение суда о защите от одержимого ею сталкера. В своем судебном заявлении она утверждала, что 52-летний Александр Кардалян прибыл к ней домой лишь спустя несколько дней после того, как его выпустили из тюрьмы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица утверждает, что Кардалян также присылал письма, в которых он подробно рассказывал о своей одержимости с 2018 года.

В заявлении Сайрус утверждала, что сталкер не раз требовал денег и делал сексуальные комментарии. Певица написала, что "навязчивое поведение" Кардаляна вызвало еще большее беспокойство прошлым летом, когда он якобы два раза без приглашения прибыл в ее резиденцию в Лос-Анджелесе.

Говорят, что сталкера, о котором идет речь, оба раза выгнали с ее территории.

Исполнительница утверждала, что Кардалян был арестован в декабре прошлого года и находился в тюрьме штата Сан-Квентин до августа прошлого года, когда его освободили.

Сайрус также утверждала, что Кардалян отправил ей письмо, в котором написал, что посетит ее резиденцию сразу после освобождения из тюрьмы.

Сайрус также написала, что Кардалян использовал ее домашний адрес для медицинского страхования.

 

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Певица озабочена собственной безопасностью, а также благополучием своей матери Тиш.

Судья удовлетворил запрос и постановил, что Кардалян больше не имеет права связываться с певицей каким-либо способом и что он должен держаться подальше от ее музыкальных или публичных выступлений.

Вероятный преследователь Сайрус должен будет постоянно находиться на расстоянии не менее 100 ярдов от певицы, а также от ее дома, машины и любых мест, где она выступает.

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