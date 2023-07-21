Почти два миллиона за сообщение: стало известно, кто из звезд зарабатывает больше всего в Instagram

Звезды реалити-шоу Ким и Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Футболист Криштиану Роналду обогнал Кайли Дженнер и стал самой высокооплачиваемой звездой Instagram. Спортсмен сейчас зарабатывает 1,87 миллиона фунтов стерлингов за пост по сравнению с 25-летней Кайли, зарабатывающей 1,47 миллиона фунтов стерлингов за каждый пост.

Об этом пишет Daily Mail.

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На своей странице в Instagram Криштиану часто рекламирует спортивный сайт, оздоровительный бренд и биржу криптовалют.

Он может похвастаться поражающими 597 миллионами подписчиков в социальных сетях, а Кайли — 397 миллионами подписчиков.

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Криштиану в Instagram занял третье место в списке самых богатых в 2019 году, зарабатывая около 755 000 фунтов стерлингов за пост. Кайли имеет целый ряд брендов, в том числе Kylie Cosmetics и Kylie Swim, а также она сотрудничает с такими брендами, как Jean Paul Gaultier.

Список самых наиболее высокооплачиваемых звезд в Instagram базируется на том, сколько стоит одна публикация. Анализируют данные, включая среднюю вовлеченность, частоту публикаций и количество подписчиков.

Третье место в списке самых высокооплачиваемых за 2022 год занимает футболист Лионель Месси с 1,38 миллиона фунтов стерлингов за пост.

Далее следует Селена Гомес, зарабатывая 1,35 миллиона фунтов стерлингов за каждую публикацию, а Дуэйн Джонсон занимает пятое место с 1,33 миллиона фунтов стерлингов.

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Ким Кардашьян также вошла в первую десятку, поскольку она зарабатывает 1,31 миллиона фунтов стерлингов за пост, а ее сестры Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер заняли девятое и десятое места.

Ариана Гранде заняла седьмое место в списке из 1,3 миллионов фунтов стерлингов за публикацию, а Бейонсе получает 1,08 миллионов фунтов стерлингов за каждую публикацию.

Криштиану в начале мая Forbes назвал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, а его годовой заработок в этом году превысил 109 миллионов фунтов стерлингов.

В январе этого года Криштиану перешел в Профессиональную лигу Саудовской Аравии за 175 миллионов фунтов стерлингов и этот выгодный переход вернул его на вершину списка самых богатых спортсменов Forbes впервые с 2017 года.

Он также в третий раз возглавил список с общим доходом в 109 миллионов фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем среди футболистов в истории.

Лишь трое спортсменов в истории Forbes зарабатывали больше вне поля: Роджер Федерер, Тайгер Вудс и Конор МакГрегор.

Согласно информации СМИ, у его девушки Джорджины Родригес есть четкий контракт с Криштианом, если пара разойдется. Несмотря на то, что они не состоят в официальном браке, согласно TV Guia, между парой были достигнуты договоренности, если они расстанутся, Джорджина будет получать финансовую поддержку.

Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Сообщается, что контракт передает право собственности на семейный дом в Мадриде, она также будет получать ошеломляющие алименты в размере 85 900 фунтов стерлингов (100 000 евро) до конца своей жизни.

У Джорджины от Криштиана двое детей — пятилетняя Алана Мартина и 13-месячная Белла, которых они родили в апреле прошлого года.

Криштиану Роналду с семьей Фото: instagram.com/cristiano

У Криштиана есть 12-летний сын Криштиану-младший и пятилетние близнецы Ева и Матео, родившиеся до того, как он встретил Джорджину в 2016 году.

Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper's Bazaar Saudi Arabia.

Напомним, невеста Роналду Джорджина Родригез вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом платье.