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"Махав руками": Бена Аффлека та Дженніфер Лопес помітили під час сварки

15 травня 2023 14:37
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дженніфер Лопес помітили під час сварки з Беном Аффлеком – у мережі показали кадри конфлікту
Актор Бен Аффлек зі своєю дружиною Дженніфер Лопес на дні народження у Парижі. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відому американську акторку Дженніфер Лопес та її чоловіка, актора Бена Аффлека помітили під час їхньої сварки. У мережі з’явилися кадри, де можна побачити, як Бен Аффлек емоційно розмовляє зі своєю дружиною просто в автомобілі, розмахуючи перед нею руками.

Відповідні кадри розмістили на каналі "Dynamic Feed" в YouTube.

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Відомі американські актори у шлюбі менше року, але на публіку вони сварилися вже не вперше. Очевидці багато разів бачили, як останнім часом між Беном Аффлеком та Дженніфер Лопес спалахували різного характеру конфлікту.

Цього разу це сталося у Беверлі–Гіллз, коли закохана пара емоційно щось з’ясовувала. Бен Аффлек сидів за кермом автомобіля, а його дружина – на пасажирському сидінні. Актор зупинився на червоному сигналі світлофора посеред дороги та почав розмовляти з Дженніфер Лопес.

Конфлікт Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Акторка Дженніфер Лопес та її чоловік Бен Аффлек під час конфлікту. Фото: скріншот з YouTube
Конфлікт Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Акторка Дженніфер Лопес та її чоловік Бен Аффлек під час конфлікту. Фото: скріншот з YouTube

При цьому, розмова була досить емоційною, адже завдяки відкритим вікнам можна помітити, як Бен Аффлек у стані гніву під час неї розмахував руками перед обличчям своєї дружини. Сама ж Дженніфер Лопес виглядала досить сумною та ніби не хотіла таким тоном спілкуватися з чоловіком.

"Було багато жестів руками, Бен махав руками вгору і вниз, і це виглядало дуже напруженим. Актор здавався роздратованим, а Дженніфер – несміливою і засмученою", – розповів очевидець конфлікту Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Бен Аффлек розкрив секрети дієти своєї дружини Дженніфер Лопес.

Раніше ми розповідали про те, що американська акторка Дженніфер Лопес показала свою небінарну доньку.

Також ми повідомляли про те, що відома зірка Дженніфер Лопес розкрила подробиці свого весілля у Лас–Вегасі.

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