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Забула зняти бирку: Дженніфер Лопес зганьбилася перед всім світом на світському заході

4 травня 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дженніфер Лопес зганьбилася перед публікою – це попало на фото
Американська зірка Дженніфер Лопес на бекстейджі премії "Оскар" в США. Фото: Getty Images
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарна американська співачка, акторка та продюсерка Дженніфер Лопес зганьбилася перед камерами під час одного із заходів. Популярна 53-річна виконавиця одягла елітний одяг, але забула зняти звідти бирку, яку одразу ж помітили папараці.

Про це повідомляє портал "ТСН"

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Нещодавно пройшов грандіозний світський захід Met Gala, де американська зірка постала у досить відвертому наряді. Знаменита артистка показала дуже пікантну сукню від бренду Ralph Lauren, спідниця якої була довгою, а верх показував її оголене декольте.

Дженнифер Лопес
Співачка Дженніфер Лопес на заході Met Gala в Нью–Йорку. Фото: Gerry Images

Після цього заходу Дженніфер Лопес позвали на менш формальний захід Met After Party. Туди вона вирушила у більш стриманому вбранні, одягнувши класичний костюм. Виконавиця одягла чорну спідницю, яка підкреслювала її талію, та блузку з рукавами–флаттер.

На ноги Дженніфер Лопес одягла туфлі на дуже високих підборах від Christian Louboutin, а на руки – високі рукавички чорного кольору. Образ американська зірка доповнила сумкою від бренду Roger Vivier зі стразами та модним ланцюжком.

Дженніфер Лопес на Met After Party
Співачка Дженніфер Лопес на Met After Party в Нью–Йорку. Фото: Getty Images

Під цей образ співачка зробила легкий макіяж, а волосся вона зібрала у пучок. Під образ вона підібрала також й оксамитовий жакет із лацканам, але на ньому папараці помітили дещо цікаве. Коли Дженніфер Лопес виходила з автомобіля, на її жакеті побачили бирку, яка була прикріплена до підкладки.

Дженніфер Лопес на Met After Party
Співачка Дженніфер Лопес на Met After Party в Нью–Йорку. Фото: Getty Images
Дженніфер Лопес на Met After Party
Співачка Дженніфер Лопес на Met After Party в Нью–Йорку. Фото: Getty Images

Ймовірно, бренд представив американській зірці цей одяг по бартеру перед самим заходом.

Варто зазначити, що така неприємна ситуація сталася з Дженніфер Лопес вже не вперше. Ще у 2021 році американська співачка забула зняти бирку з одягу від бренду Dolce & Gabbana, у якому відправилася на грандіозне шоу цього бренду у Венеції.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська зірка Дженніфер Лопес запустила власний бренд алкогольних напоїв.

Раніше ми розповідали, що співачка Дженніфер Лопес показала, як зараз виглядає її небінарна донька.

Також ми повідомляли про те, що артистка Дженніфер Лопес та Бен Аффлек показали пристрасний поцілунок на камеру.

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