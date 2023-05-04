Дженніфер Лопес зганьбилася перед публікою – це попало на фото

Американська зірка Дженніфер Лопес на бекстейджі премії "Оскар" в США. Фото: Getty Images

Легендарна американська співачка, акторка та продюсерка Дженніфер Лопес зганьбилася перед камерами під час одного із заходів. Популярна 53-річна виконавиця одягла елітний одяг, але забула зняти звідти бирку, яку одразу ж помітили папараці.

Про це повідомляє портал "ТСН"

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Нещодавно пройшов грандіозний світський захід Met Gala, де американська зірка постала у досить відвертому наряді. Знаменита артистка показала дуже пікантну сукню від бренду Ralph Lauren, спідниця якої була довгою, а верх показував її оголене декольте.

Співачка Дженніфер Лопес на заході Met Gala в Нью–Йорку. Фото: Gerry Images

Після цього заходу Дженніфер Лопес позвали на менш формальний захід Met After Party. Туди вона вирушила у більш стриманому вбранні, одягнувши класичний костюм. Виконавиця одягла чорну спідницю, яка підкреслювала її талію, та блузку з рукавами–флаттер.

На ноги Дженніфер Лопес одягла туфлі на дуже високих підборах від Christian Louboutin, а на руки – високі рукавички чорного кольору. Образ американська зірка доповнила сумкою від бренду Roger Vivier зі стразами та модним ланцюжком.

Співачка Дженніфер Лопес на Met After Party в Нью–Йорку. Фото: Getty Images

Під цей образ співачка зробила легкий макіяж, а волосся вона зібрала у пучок. Під образ вона підібрала також й оксамитовий жакет із лацканам, але на ньому папараці помітили дещо цікаве. Коли Дженніфер Лопес виходила з автомобіля, на її жакеті побачили бирку, яка була прикріплена до підкладки.

Співачка Дженніфер Лопес на Met After Party в Нью–Йорку. Фото: Getty Images

Співачка Дженніфер Лопес на Met After Party в Нью–Йорку. Фото: Getty Images

Ймовірно, бренд представив американській зірці цей одяг по бартеру перед самим заходом.

Варто зазначити, що така неприємна ситуація сталася з Дженніфер Лопес вже не вперше. Ще у 2021 році американська співачка забула зняти бирку з одягу від бренду Dolce & Gabbana, у якому відправилася на грандіозне шоу цього бренду у Венеції.

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