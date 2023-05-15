Дженнифер Лопес заметили во время ссоры с Беном Аффлеком – в сети показали кадры конфликта

Актер Бен Аффлек со своей женой Дженнифер Лопес на дне рождения в Париже. Фото: google.com

Известную американскую актрису Дженнифер Лопес и ее мужа, актера Бена Аффлека заметили во время их ссоры. В сети появились кадры, где можно увидеть, как Бен Аффлек эмоционально разговаривает со своей женой прямо в автомобиле, размахивая перед ней руками.

Соответствующие кадры разместили на канале "Dynamic Feed" в YouTube.

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Известные американские актеры в браке меньше года, но на публику они ссорились уже не впервые. Очевидцы много раз видели, как в последнее время между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес вспыхивали разные конфликты.

На этот раз это произошло в Беверли–Хиллз, когда влюбленная пара эмоционально что–то выясняла. Бен Аффлек сидел за рулем автомобиля, а его жена – на пассажирском сиденьи. Актер остановился на красном сигнале светофора посреди дороги и стал разговаривать с Дженнифер Лопес.

Актриса Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек во время конфликта. Фото: скриншот с YouTube

Актриса Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек во время конфликта. Фото: скриншот с YouTube

При этом, разговор был довольно эмоциональным, ведь благодаря открытым окнам можно заметить, как Бен Аффлек в состоянии гнева во время него размахивал руками перед лицом своей жены. Сама же Дженнифер Лопес выглядела довольно грустной и как будто не хотела таким тоном общаться с мужем.

"Было много жестов руками, Бен махал руками вверх и вниз, и это выглядело очень напряженным. Актер казался раздраженным, а Дженнифер – робкой и расстроенной", – рассказал очевидец конфликта Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.

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