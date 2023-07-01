Макс Барских перепел свой танцевальный хит на украинском

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Певец Макс Барских перевел на украинский свой зажигательный хит "Хочу танцевать". Песня стала еще одной украиноязычной композицией, которую артист перевел с русского языка.

Об этом стало известно на странице в Instagram артиста.

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Известный хит зазвучал на украинском

Певец Макс Барских перед концертом в Черновцах записал видео с репетиции. На нем артист исполняет украинский хит 2014 года "Хочу танцевать". Теперь песня зазвучала следующим образом:

Знову

Ти наблизила втому та біль

Нарешті зупиняєтся коло,

Залишаюсь один



Я беру вихідний,

буду на самоті

Я сьогодні прийшов, сюди напитись



Не важливий ніхто,

Немає кнопки стоп

Треба щоб я забув, все забув, всіх забув



Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні

мене загубила і я розчиняюсь в ночі

Заливаю печаль

Забуваю тебе

І краще не заважай

Я хочу танцювати



Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Я Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Завтра, я зрозумію як від пійти

А зараз, я не знаю що саме тобі відповісти



Я беру вихідний,

буду на самоті

Я сьогодні прийшов, сюди напитись



Не важливий ніхто,

Немає кнопки стоп

Треба щоб я забув, все забув, всіх забув



Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні

мене загубила і я розчиняюсь в ночі

Заливаю печаль

Забуваю тебе

І краще не заважай

Я хочу танцювати



Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Я Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні

мене загубила і я розчиняюсь в ночі

Заливаю печаль

Забуваю тебе

І краще не заважай

Я хочу танцювати



Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу



Я Хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу чу

Артист уже не первый раз радует слушателей переводами своих хитов, звучавших на русском. Среди них такие треки как "Туманы", "Береги" и "Подруга-ночь".

Макс Барских рассказал, что он все чаще испытывает дискомфорт, когда исполняет свои песни на русском языке. Певец заявил о желании вообще отказаться от русского языка. Однако Барских признался, что ему иногда сложно создавать украинские версии композиций, которые фанаты знают и любят.

Ранее певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию хита "Туманы". На этом эксперименте артист останавливаться не намерен.

Напомним, стало известно, сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля 2022 года.