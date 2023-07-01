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Макс Барских перепел свой танцевальный хит на украинском

1 июля 2023 10:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Макс Барских перепел свой танцевальный хит на украинском
Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Макс Барских перевел на украинский свой зажигательный хит "Хочу танцевать". Песня стала еще одной украиноязычной композицией, которую артист перевел с русского языка.

Об этом стало известно на странице в Instagram артиста.

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Известный хит зазвучал на украинском

Певец Макс Барских перед концертом в Черновцах записал видео с репетиции. На нем артист исполняет украинский хит 2014 года "Хочу танцевать". Теперь песня зазвучала следующим образом:

Знову
Ти наблизила втому та біль
Нарешті зупиняєтся коло,
Залишаюсь один

Я беру вихідний,
буду на самоті
Я сьогодні прийшов, сюди напитись

Не важливий ніхто,
Немає кнопки стоп
Треба щоб я забув, все забув, всіх забув
 
Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні
мене загубила і я розчиняюсь в ночі
Заливаю печаль
Забуваю тебе
І краще не заважай
Я хочу танцювати

Хочу танцювати
Хочу танцювати,
Хочу чу

Я Хочу танцювати
Хочу танцювати,
Хочу чу

Завтра, я зрозумію як від пійти
А зараз, я не знаю що саме тобі відповісти

Я беру вихідний,
буду на самоті
Я сьогодні прийшов, сюди напитись

Не важливий ніхто,
Немає кнопки стоп
Треба щоб я забув, все забув, всіх забув
 
Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні
мене загубила і я розчиняюсь в ночі
Заливаю печаль
Забуваю тебе
І краще не заважай
Я хочу танцювати

Хочу танцювати
Хочу танцювати,
Хочу чу

Я Хочу танцювати
Хочу танцювати,
Хочу чу

Та мені все одно де ти з ким ти сьогодні
мене загубила і я розчиняюсь в ночі
Заливаю печаль
Забуваю тебе
І краще не заважай
Я хочу танцювати

Хочу танцювати
Хочу танцювати,
Хочу чу

Я Хочу танцювати
Хочу танцювати,
Хочу чу

 

Артист уже не первый раз радует слушателей переводами своих хитов, звучавших на русском. Среди них такие треки как "Туманы", "Береги" и "Подруга-ночь".

Макс Барских рассказал, что он все чаще испытывает дискомфорт, когда исполняет свои песни на русском языке. Певец заявил о желании вообще отказаться от русского языка. Однако Барских признался, что ему иногда сложно создавать украинские версии композиций, которые фанаты знают и любят.

Ранее певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию хита "Туманы". На этом эксперименте артист останавливаться не намерен.

Напомним, стало известно, сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля 2022 года.

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