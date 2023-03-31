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Макс Барских подписал контракт с Warner Music Poland и представил англоязычную песню

31 марта 2023 10:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певец Макс Барских
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец Макс Барских подписал контракт со всемирно известным лейблом Warner Music Poland. Также 33-летний артист представил первую песню из будущего англоязычного альбома.

Композиция 5 Missing Calls и mood-видео доступны на YouTube-канале Макса и всех цифровых площадках.

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Подробности

Новая песня Барских посвящена абьюзивным отношениям, которые артист имел в прошлом. По словам Макса, в песне 5 Missing Calls (в переводе с английского — пять пропущенных звонков) он ведет диалог со своим воображаемым другом о наболевшем.

"В жизни почти у каждого из нас случаются абьюзивные отношения. И, как правило, их очень трудно разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга. У меня очень теплые отношения с моими слушателями, они для меня друзья, а я для них. Мы всегда можем и должны помогать друг другу", — прокомментировал премьеру Макс Барских.

Певец подчеркнул, что за последний год Польша стала вторым домом почти для каждого украинца, который смог найти не только убежище и безопасность в этой стране, но и перспективы для персонального и культурного развития.

"И я рад, что моя новая музыка будет появляться на лейбле с мировым именем. Искренне благодарен за доверие", — сказал Барских о сотрудничестве с лейблом.

"Мы очень рады, что фанаты услышат новую музыку от Макса именно благодаря нашей поддержке. 5 Missing Calls  это невероятная песня, которая, мы уверены, привлечет внимание слушателей во всем мире", прокомментировал генеральный директор Warner Music Poland Адриан Чепихал.

Первыми новые треки музыканта услышат посетители концертов международного тура Bestseller World Tour, в рамках которого состоится их презентация.

Напомним, ранее мы писали, что Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мамо, не плач". Также мы рассказывали, что Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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