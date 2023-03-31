Макс Барских подписал контракт с Warner Music Poland и представил англоязычную песню
Певец Макс Барских подписал контракт со всемирно известным лейблом Warner Music Poland. Также 33-летний артист представил первую песню из будущего англоязычного альбома.
Композиция 5 Missing Calls и mood-видео доступны на YouTube-канале Макса и всех цифровых площадках.
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Подробности
Новая песня Барских посвящена абьюзивным отношениям, которые артист имел в прошлом. По словам Макса, в песне 5 Missing Calls (в переводе с английского — пять пропущенных звонков) он ведет диалог со своим воображаемым другом о наболевшем.
"В жизни почти у каждого из нас случаются абьюзивные отношения. И, как правило, их очень трудно разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга. У меня очень теплые отношения с моими слушателями, они для меня друзья, а я для них. Мы всегда можем и должны помогать друг другу", — прокомментировал премьеру Макс Барских.
Певец подчеркнул, что за последний год Польша стала вторым домом почти для каждого украинца, который смог найти не только убежище и безопасность в этой стране, но и перспективы для персонального и культурного развития.
"И я рад, что моя новая музыка будет появляться на лейбле с мировым именем. Искренне благодарен за доверие", — сказал Барских о сотрудничестве с лейблом.
"Мы очень рады, что фанаты услышат новую музыку от Макса именно благодаря нашей поддержке. 5 Missing Calls — это невероятная песня, которая, мы уверены, привлечет внимание слушателей во всем мире", — прокомментировал генеральный директор Warner Music Poland Адриан Чепихал.
Первыми новые треки музыканта услышат посетители концертов международного тура Bestseller World Tour, в рамках которого состоится их презентация.
Напомним, ранее мы писали, что Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мамо, не плач". Также мы рассказывали, что Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует.