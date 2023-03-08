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Максу Барських — 33: на що збирає гроші зірковий іменинник

8 березня 2023 13:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співак Макс Барських
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак Макс Барських відзначає день народження. 8 березня артисту виповнилось 33 роки. Більшу частину свого життя Макс займається музичною кар’єрою. Втім, у свій день народження цього року в Барських мрія не про підкорення хіт-параду.

Нею співак поділився у соціальних мережах. 

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Деталі 

У свій день народження Барських порушив тему дитячого раку. За словами співака, його не можна поставити на паузу і війна лише ускладнила лікування онкохворих дітей. 

"Сьогодні я загадую бажання, щоб малюки, які опинились у двох війнах одночасно, скоріше одужали і відсвяткували ще багато своїх днів народжень. Якщо хтось хоче привітати мене особисто, найкращим подарунком для мене буде ваш донат. Ви знаєте, що я дружу і довіряю фонду "Таблеточки". Я прошу вас підтримати хоробрих українських дітей. Вони чують і бачать вибухи, руйнування, втрачають житло. Багато дітей є як внутрішніми, так і зовнішніми переселенцями і стикаються із травматичним психологічним досвідом під час війни. А у цих дітей стрес помножений вдвічі. Наша ціль — 100 тисяч гривень", — написав Макс.

Психологічна допомога — це важлива частина лікування та відновлення. Правильний психологічний настрій і підтримка допомагають родинам справлятися з лікуванням і додають сил для боротьби. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур.

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