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Макс Барских показал уникальные кадры, которые из-за войны положил на полку

5 ноября 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Макс Барских показал уникальные кадры, которые из-за войны положил на полку
Певец Макс Барских. Фото: Instagram/max_barskih
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Перед началом полномасштабной войны многие знаменитости готовили для поклонников те или иные релизы. Впрочем, мир их пока так и не увидел. Не успел презентовать уникальный клип и певец Макс Барских.

Об этом он рассказал в своих соцсетях.

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Макс рассказал, что еще в декабре 2021 года он с командой готовил релиз нового англоязычного альбома. Бесконечные переговоры с лейблами, поток креатива и проработка стратегии продвижения — все это увлекало их сердца, ум и мысли.

В преддверии Нового года команда более трех суток создавала один из самых масштабных клипов в карьере Барских за последние годы. Все было готово к долгожданному старту. Но февраль 2022 года, отмечает Макс, стер все планы и оставил мечты за пределом важного.

"Мы долго не вспоминали об этой работе, она была "не на времени": слишком яркая, слишком ироничная, очень неуместна на фоне тех чувств, которые испытываем мы — украинцы... Я уверен, что пришло именно то удобное время, чтобы все мы использовали все, что у нас есть для пользы Украины. Я искренне верю, что вместе с вами мы можем превращать творчество в "золото", а "золото" в добро", подчеркнул Макс.

Барских заинтриговал поклонников и анонсировал больше деталей уже в начале следующей недели. Одними из первых представителей украинского шоу-бизнеса брани поставили режиссер Алан Бадоев (по совместительству продюсер Макса) и шоумен Дядя Жора.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских рассмешил соцсети видео с экскурсии по Парижу. Также мы рассказывали, что Барских поведал о сотрудничестве с Аланом Бадоевым.

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