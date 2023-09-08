Макс Барських презентував перший україномовний альбом: фото

Співак Макс Барських. Фото: Secret Service Entertainment Agency

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Макс Барських не став чекати ранку і вже вночі презентував свій новий студійний альбом. "Зорепад" став першою повністю україномовною платівкою 33-річного артиста.

Новини.LIVE розкаже детальніше про новий альбом та закрите прослуховування нових пісень в центрі Києва.

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Про новий альбом

Нова платівка музиканта вийшла на лейблі Warner Music Poland, до якої увійшло 10 танцювальних треків. Шість з них це абсолютно нові танцювальні пісні: "Але", "Все можливо", "Не плач", "Нове життя", "Зорепад", "Ритми". А чотири хіти Макс з командою переклав з російської: "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".

"Зорепад" став восьмим за рахунком альбомом в дискографії Барських, над яким Макс почав працювати ще в турі "Знайти себе". Тоді співак призупинив роботу над англомовними треками, оскільки відчув, наскільки великим є запит слухача на українську музику.

"Моєю головною метою завжди було і залишається створення якісної сучасної української поп-музики. Але це ще не все. Її мають слухати там, де ще вчора лунали російські пісні", — прокоментував прем’єру співак.

Наживо нову платівку Барських можна буде почути вже цієї зими на великому сольному концерті співака у столичному "Палаці Спорту".

Обкладинка нового альбому Макса Барських. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Закрите передпрослуховування альбому

Напередодні випуску альбому Макс Барських, Алан Бадоєв та агентство Secret Service Entertainment Agency, яке очолює продюсер Михайло Ясинський, запросили друзів, колег й представників ЗМІ першими прослухати нову платівку "Зорепад". В подібному форматі артисти, зазвичай, не співають на сцені.

Макс розповідав гостям про нові пісні, спогади та разом пританцьовував під треком. Серед запрошених була й Оля Полякова. Співачка просила на біс увімкнути нову пісню "Не плач", яка їй дуже подобається. Зі сцени Оля привітала Барських та назвала його генієм.

Також серед гостей була співачка Анна Трінчер, шоувумен Міла Єрємєєва, радіоведучий Андрій Чорновол, продюсер Євген Фешак, блогери Ваня Рассел, Нателла Кірс, діджей Саня Димов та інші представники українського шоу-бізнесу.

Макс Барських та Анна Трінчер. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Блогери Ваня Рассел та Нателла Кірс. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Режисер, продюсер Алан Бадоєв коментує новий альбом Макса Барських. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Макс Барських з гостями закритого передпрослуховування нового альбому. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Прослухати альбом можна на всіх музичних майданчиках, а також деякі пісні на YouTube-каналі Макса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентували спільну композицію "Ритми" та запальний кліп на неї. Також ми розповідали, як Барських, Полякова та ALEKSEEV виступили на фестивалі Лайми Вайкуле на підтримку України.