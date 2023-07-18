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Макс Барських похизувався сталевим пресом

18 липня 2023 14:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Макс Барських похизувався сталевим пресом
Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Макс Барських встигає не тільки давати концерти, перекладати свої пісні, а і ефективно займатися у спортзалі. Зірка в черговий раз здивував своїх прихильників.

Фото з тренажерної зали артист поділився у своєму Instagram.

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Макс Барських показав фото, на якому хизується сталевими м'язами. Артист переконує, такий результат дуже його мотивує.

 

Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

"Приємно бачити результати тренувань", — підписав світлину Макс Барських.

Раніше співак Макс Барських виступив у Києві. На концерті він вперше презентував україномовну версію на свій хіт "Туманы".

Артист вже не вперше радує слухачів перекладами своїх хітів, які звучали російською. Серед них такі треки, як: "Тумани", "Береги" та "Подруга-ніч".

Макс Барських розповів, що він все частіше відчуває дискомфорт, коли виконує свої пісні російською мовою. Співак заявив про бажання взагалі відмовитися від російської мови. Проте Барських зізнався, що йому інколи важко створювати українські версії композицій, які фанати знають і люблять.

Нагадаємо, Макс Барських переклав свій запальний хіт українською.

Раніше Макс Барських переклав українською хіт "Хочу танцювати".

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