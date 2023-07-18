Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Макс Барских похвастался стальным прессом arrow

Макс Барских похвастался стальным прессом

18 июля 2023 14:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Макс Барских похвастался стальным прессом
Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Макс Барских успевает не только давать концерты, переводить свои песни, но и эффективно заниматься в спортзале. Звезда в очередной раз удивил своих поклонников.

Фото из тренажерного зала артист поделился в своем Instagram.

Читайте также:

Замотивированный артист

Макс Барских показал фото, на котором хвастает стальными мышцами. Артист убеждает, что такой результат очень его мотивирует.

 

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

"Приятно видеть результаты тренировок", — подписал фотографию Макс Барских.

Ранее певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию на свой хит "Туманы".

Артист уже не первый раз радует слушателей переводами своих хитов, звучавших на русском. Среди них такие треки, как "Тумани", "Береги" и "Подруга-ночь".

Макс Барских рассказал, что он все чаще испытывает дискомфорт, когда исполняет свои песни на русском языке. Певец заявил о желании вообще отказаться от русского языка. Однако Барских признался, что ему иногда сложно создавать украинские версии композий.

Напомним, Макс Барских перевел свой зажигательный хит на украинский.

Ранее Макс Барских перевел на украинский хит "Хочу танцевать".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз