Макс Барских похвастался стальным прессом

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Певец Макс Барских успевает не только давать концерты, переводить свои песни, но и эффективно заниматься в спортзале. Звезда в очередной раз удивил своих поклонников.

Фото из тренажерного зала артист поделился в своем Instagram.

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Замотивированный артист

Макс Барских показал фото, на котором хвастает стальными мышцами. Артист убеждает, что такой результат очень его мотивирует.

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

"Приятно видеть результаты тренировок", — подписал фотографию Макс Барских.

Ранее певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию на свой хит "Туманы".

Артист уже не первый раз радует слушателей переводами своих хитов, звучавших на русском. Среди них такие треки, как "Тумани", "Береги" и "Подруга-ночь".

Макс Барских рассказал, что он все чаще испытывает дискомфорт, когда исполняет свои песни на русском языке. Певец заявил о желании вообще отказаться от русского языка. Однако Барских признался, что ему иногда сложно создавать украинские версии композий.

Напомним, Макс Барских перевел свой зажигательный хит на украинский.

Ранее Макс Барских перевел на украинский хит "Хочу танцевать".