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Макс Барских порадовал фанов новым летним треком

10 июня 2025 21:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Макса Барских выпустил новый трек - видео
Певец Макс Барских. Фото: пресс-служба артиста
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Макс Барских выпустил новый англоязычный сингл. Трек называется "Sound of Bloom".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Новая песня Макса Барских

"Sound of Bloom" - это уже третий трек из будущего англоязычного альбома музыканта, выполненный в стилистике афрохаус. Он продолжает раскрывать яркую музыкальную палитру будущего релиза.

После меланхоличного Stomach Butterfly и провокативного Someone New, артист возвращается к танцевальному звучанию — эмоциональному, энергичному, наполненному жизнью. Пользователи в сети охарактеризовали новый релиз певца "песней со вкусом Bubble gum".

К премьере нового сингла Макс Барских стал главным героем digital-обложки журнала L'Officiel Украина. Певец порадовал поклонников яркой серией летних образов в стиле cowboy core и поделился подробностями создания нового англоязычного альбома в реальном времени, а также рассказал об особенностях работы своей творческой лаборатории.

"Мало кто сможет понять непреодолимую жажду к жизни украинцев. Чтобы это почувствовать, нужно жить здесь, в Украине, и вместе с соседями, друзьями или просто знакомыми переживать эти адские ночи. Мы имеем право на жизнь. Мы имеем право на лето! Обнимаю каждого из вас. Надеюсь, что новая песня наполнит вас эндорфинами и поможет не сойти с ума", — поделился артист.

Ранее украинский певец и композитор Макс Барских презентовал первый сингл из нового англоязычного альбома "Stomach Butterflies".

Также мы писали, что Макс Барских неожиданно объявил о паузе в своей концертной деятельности.

лето Макс Барских украинские звезды песня глянец
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