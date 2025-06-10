Макса Барских выпустил новый трек - видео

Макс Барских порадовал фанов новым летним треком
Известный украинский певец Макс Барских выпустил новый англоязычный сингл. Трек называется "Sound of Bloom".
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.
Новая песня Макса Барских
"Sound of Bloom" - это уже третий трек из будущего англоязычного альбома музыканта, выполненный в стилистике афрохаус. Он продолжает раскрывать яркую музыкальную палитру будущего релиза.
После меланхоличного Stomach Butterfly и провокативного Someone New, артист возвращается к танцевальному звучанию — эмоциональному, энергичному, наполненному жизнью. Пользователи в сети охарактеризовали новый релиз певца "песней со вкусом Bubble gum".
К премьере нового сингла Макс Барских стал главным героем digital-обложки журнала L'Officiel Украина. Певец порадовал поклонников яркой серией летних образов в стиле cowboy core и поделился подробностями создания нового англоязычного альбома в реальном времени, а также рассказал об особенностях работы своей творческой лаборатории.
"Мало кто сможет понять непреодолимую жажду к жизни украинцев. Чтобы это почувствовать, нужно жить здесь, в Украине, и вместе с соседями, друзьями или просто знакомыми переживать эти адские ночи. Мы имеем право на жизнь. Мы имеем право на лето! Обнимаю каждого из вас. Надеюсь, что новая песня наполнит вас эндорфинами и поможет не сойти с ума", — поделился артист.
Ранее украинский певец и композитор Макс Барских презентовал первый сингл из нового англоязычного альбома "Stomach Butterflies".
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