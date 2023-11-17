Макс Барских представил клип, снятый до полномасштабного вторжения

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент певца

К Рождеству певец Макс Барских презентует англоязычную работу Rich, снятую в юмористически-гротескном стиле и посвященную актуальности вопроса человечности, жизненных ценностей и регресса личности. Новый трек стал 3 релизом в сотрудничестве с международным лейблом Warner Music Poland и знаменует возвращение певца к работе над англоязычным альбомом.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Новый видеоклип певца стал самым сложным за все творческое сотрудничество Макса с режиссером Аланом Бадоевым. 200 человек съемочной группы, месяц подготовки, трое суток съемок нон-стоп и 2 года ожидания — именно столько усилий понадобилось Барских и Бадоеву, чтобы новую работу увидел свет.

На видео артист появляется в 5 неожиданных образах: нищего, Людовика XIV, египетского фараона, "волка с Уолл Стрит" и первобытного человека и через несколько минут вместе со зрителем проходит путь от рождественской мечты о финансовой независимости до моральной деградации.

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент певца

"Я очень горжусь этой работой, потому что она свидетельствует о том, какое мощное производство было в довоенной Украине. Не выезжая из любимого города, мы могли создавать Голливуд, Болливуд и даже что-то большее. 200 человек трое суток работали над тем, чтобы создать красивую историю и подарить зрителю праздник…Сегодня подобное, к сожалению, невозможно. Многие профессионалы либо уехали из страны, либо на фронте. Но я точно знаю, что все будет восстановлено, потому что мы очень талантливая нация!", — комментирует новую видеоработу Бадоев.

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Напомним, певец ELNEO посвятил новый клип погибшему другу из Мариуполя.

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