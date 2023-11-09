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Макс Барських влаштує прем'єру нового унікального кліпу в кінотеатрі

9 листопада 2023 08:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Макс Барських влаштує прем'єру нового унікального кліпу в кінотеатрі
Співак Макс Барських. Фото: Instagram/max_barskih
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак Макс Барських влаштує прем'єру нового унікального кліпу в одному зі столичних кінотеатрів. Ініціатива має благодійну складову — виручені кошти підуть на дрони для ЗСУ.

Про це артист повідомив у своїх соцмережах.

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Прем’єра від Макса Барських 

Співак оголосив допрем’єрний показ свого наймасштабнішого кліпу RICH на благодійних умовах. Захід, слоган якого звучить як "Перетворюй творчість на золото, а золото на добро", відбудеться в п'ятницю, 10 листопада, в самому центрі Києва.  

"Майже два роки тому, у грудні 2021-го, ми з командою, натхненні, готували реліз мого нового англомовного альбому. Нескінченні переговори з лейблами, потік креативу та пропрацювання стратегії просування — все це захоплювало наші серця, розум та думки. Напередодні Нового року ми більш ніж три доби створювали один з наймасштабніших кліпів за останні роки. Усе було готове до довгоочікуваного старту… Але лютий 2022-го стер усі плани, й залишив мрії за межею важливого", — розповів Макс.

За словами Макса, вони з командою довго не згадували про цю роботу, на їхню думку вона була "не на часі".

"Я впевнений, що прийшов саме той слушний час, аби всі ми використовували все, що в нас є для користі України. Я щиро вірю, що разом з вами ми можемо перетворювати творчість на "золото", а "золото" на добро", — прокоментував майбутню прем’єру музикант.

Усі кошти з прибутку від вхідного квитка-доната будуть подвоєні та спрямовані на закупівлю дронів для військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Барських розсмішив соцмережі відео з екскурсії Парижем. Також ми розповідали, про співпрацю Барських з Аланом Бадоєвим.

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