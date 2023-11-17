Співак ELNEO присвятив новий кліп загиблому другу з Маріуполя

Співак ELNEO. Фото: менеджмент артиста

Музикант ENLEO 17 листопада 2023 року випустив свій дебютний альбом. Одночасно з ним і вийшов відеокліп на головну пісню альбому "Молодість", що і дав назву лонгплею. Кліп має велике значення для артиста, адже це присвята пам'яті Данила Подобайла — посмертному герою України, який був не тільки воїном, а й музикантом, поетом та оператором, а також близьким другом Нікіти з Маріуполя.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Учасників кліпу об'єднують свобода душі та вогонь в очах, та їх рідне місто — Маріуполь. У зйомках взяли участь митці, волонтери й музиканти серед них. Татаренко Володимир — волонтер, якого прямо з Азовсталі вивезли в російський полон і катували. Дьяконова Марія — художниця, її картина "Життя" зі зруйнованим будинком, що обріс квітами прикрасила відеороботу. Федір — 16-ти річний волонтер, який постійно відкриває нові збори, і вже зібрав понад 200000 грн для ЗСУ, він є другом дитинства Нікіти.

У кліпі присутні елементи з кожної минулої відеороботи співака, роблячи це своєрідною "новою точкою". Режисерами роботи "Молодість", як і всіх попередніх кліпів виступили друзі музиканта — Марі Погребинська та Павло Закревський.

"Нам було надзвичайно важливо, аби в цій роботі з‘явилися маріупольці. Люди з мого рідного міста. Вони знають ціну сьогоднішнього дня та ціну свободи. Кожному з них довелося покинути свій дім, їх місце сили, дорослішання та найсильніших мрій. Спілкуючись з акторами на зйомках, найбільше нас вразили їхні погляди. В їх очах не було болю, страху або ненависті. Навпроти, вони випромінювали любов до життя, уся знімальна група заряджалася їх позитивом", — ділиться співак.

Альбом складається з дев'яти треків. Чотири пісні вже відомі: "Чорне море", "М'ятна ніч", "Бій подушками" та "Вальс під вибухи", тоді як інші п'ять стануть новими для слухача. Пісні написав ENLEO у співавторстві з Сергіє Рановим та Євгеном Тріплов. Над зведенням треків працювали три музичні інженери: американський звукорежисер Ендрю Маурі, Ігор Завада та Вадим Лисиця.

До альбому увійшли як і нові, так і старі авторські пісні ENLEO в різних жанрах: від року, до попмузики та ліричних пісень. Дебютний альбом артиста можна почути наживо 26 листопада у клубі Atlas.

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