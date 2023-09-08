Макс Барских представил первый украиноязычный альбом: фото

Певец Макс Барских. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Макс Барских не стал дожидаться утра и уже ночью презентовал свой новый студийный альбом. "Зорепад" стал первой полностью украиноязычной пластинкой 33-летнего артиста.

Новини.LIVE расскажет подробнее о новом альбоме и закрытом прослушивании новых песен в центре Киева.

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О новом альбоме

Новая пластинка музыканта вышла на лейбле Warner Music Poland, в которую вошли 10 танцевальных треков. Шесть из них это совершенно новые танцевальные песни: "Але", "Все можливо", "Не плач", "Нове життя", "Зорепад", "Ритми". А четыре хита Макс с командой перевел с русского: "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".

"Зорепад" стал восьмым по счету альбомом в дискографии Барских, над которым Макс начал работать еще в туре "Знайти себе". Тогда певец приостановил работу над англоязычными треками, поскольку почувствовал, насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.

"Моей главной целью всегда было и остается создание качественной современной украинской поп-музыки. Но это еще не все. Ее должны слушать там, где еще вчера звучали русские песни", — прокомментировал премьеру певец.

Вживую новую пластинку Барских можно будет услышать уже этой зимой на большом сольном концерте певца в столичном "Дворце Спорта".

Обложка нового альбома Макса Барских. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Закрытое предпрослушивание альбома

В преддверии выпуска альбома Макс Барских, Алан Бадоев и агентство Secret Service Entertainment Agency, возглавляемое продюсером Михаилом Ясинским, пригласили друзей, коллег и представителей СМИ первыми прослушать новую пластинку "Зорепад". В подобном формате артисты обычно не поют на сцене.

Макс рассказывал гостям о новых песнях, воспоминаниях и вместе пританцовывав под треки. Среди приглашенных была и Оля Полякова. Певица просила на бис включить новую песню "Не плач", которая ей очень нравится. Со сцены Оля поздравила Барских и назвала его гением.

Также среди гостей были певица Анна Тринчер, шоувумен Мила Еремеева, радиоведущий Андрей Черновол, продюсер Евгений Фешак, блогеры Ваня Рассел, Нателла Кирс, диджей Саня Дымов и другие представители украинского шоу-бизнеса.

Макс Барских и Анна Тринчер. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Блогеры Ваня Рассел и Нателла Кирс. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Режиссер, продюсер Алан Бадоев, комментирует новый альбом Макса Барских. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Макс Барских с гостями закрытого предпрослушивания нового альбома. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Прослушать альбом можно на всех музыкальных площадках, а также некоторые песни на YouTube-канале Макса.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских и Надя Дорофеева (DOROFEEVA) представили совместную композицию "Ритми" и зажигательный клип на нее. Также мы рассказывали, как Барских, Полякова и ALEKSEEV выступили на фестивале Лаймы Вайкуле в поддержку Украины.