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Макс Барських розповів, які пісні виконує у своєму світовому турі

8 травня 2023 14:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Макс Барських розповів, які пісні виконує у своєму світовому турі
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак Макс Барських вирушив в європейську частина туру Bestseller World Tour.  Сьогодні, 8 травня, артист презентує своє благодійне шоу в польському Кракові. 

У своїх соцмережах Барських розкрив концепцію туру Bestseller World Tour.

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Про шоу співака

За словами Макса, повномасштабна війна дуже вплинула на нього. Вона принесла багато болю та страждань, але разом з тим зробила нас сильнішими. 

"Своє нове шоу я присвятив розповіді звичайного хлопця з Херсону, у життя якого втрутилася війна. І поділив цю розповідь на три частини: "Минуле", "Теперішнє", "Майбутнє", — написав Макс.

До програми увійшли найкращі хіти, написані до 24 лютого 2022-го та новий репертуар Барських. Перша частина шоу — пісні артиста, під які зростала аудиторія Макса протягом 15 років. 

"У першому блоці я співаю пісні, що зробили мене популярним, пісні, з якими в людей асоціюються найкращі спогади", — прокоментував наявність російськомовних пісень в турі артист. 

Далі йде сучасний блок — пісні, написані Барських з перших днів від початку повномасштабної війни. Третій блок — це цілковито нові композиції, які увійдуть до майбутнього англомовного альбому Макса. 

Після кожного шоу артист в рамках meet&greet зустрічається з українцями, які були вимушені покинути свої домівки та опинилися за кордоном.

Тисячі українських сердець, десятки прапорів України та Польщі та вивчення польської мови прямо зі сцени — саме так характеризував менеджмент артиста початок європейської частини світового благодійного туру Барських на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських підписав контракт з Warner Music Poland та презентував англомовну пісню. Також Макс Барських показав, як про нього піклується мама та чим його балує.

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