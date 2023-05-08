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Макс Барских рассказал, какие песни исполняет в своем мировом туре

8 мая 2023 14:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Макс Барских рассказал, какие песни исполняет в своем мировом туре
Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец Макс Барских отправился в европейскую часть тура Bestseller World Tour. Сегодня, 8 мая, артист представит свое благотворительное шоу в польском Кракове.

В своих соцсетях Барских раскрыл концепцию тура Bestseller World Tour.

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О шоу певца

По словам Макса, полномасштабная война оказала большое влияние на него. Она принесла много боли и страданий, но вместе с тем сделала нас сильнее.

"Свое новое шоу я посвятил рассказу обычного парня из Херсона, в жизнь которого вмешалась война. И поделил этот рассказ на три части: "Прошлое", "Нынешнее", "Будущее", — написал Макс.

В программу вошли лучшие хиты, написанные до 24 февраля 2022 года и новый репертуар Барских. Первая часть шоу песни артиста, под которые росла аудитория Макса в течение 15 лет.

"В первом блоке я пою песни, сделавшие меня популярным, песни, с которыми у людей ассоциируются лучшие воспоминания", прокомментировал наличие русскоязычных песен в туре артист.

Далее следует современный блок — песни, написанные Барских с первых дней после начала полномасштабной войны. Третий блок это совершенно новые композиции, которые войдут в будущий англоязычный альбом Макса.

После каждого шоу артист в рамках meet&greet встречается с украинцами, которые вынужденно покинули свои дома и оказались за границей.

Тысячи украинских сердец, десятки флагов Украины и Польши и изучение польского языка прямо со сцены именно так охарактеризовал менеджмент артиста начало европейской части мирового благотворительного тура Барских в поддержку ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских подписал контракт с Warner Music Poland и представил англоязычную песню. Также Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует.

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