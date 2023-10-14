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Макс Барских рассмешил соцсети видео с экскурсии по Парижу

14 октября 2023 15:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Макс Барских рассмешил соцсети видео с экскурсии по Парижу
Певец Макс Барских. Фото: Instagram/max_barskih
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец Макс Барских продолжает радовать поклонников и подписчиков видеоотчетами, как он проводит европейское турне. Певец показывает свой концертный день от начала до самого конца, а изюминкой является креативная озвучка, заставляющая улыбаться многих.

Новое видео из Парижа Макс опубликовал в своих соцсетях.

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С утра Макс поехал на Елисейские поля и посмотрел на Триумфальную арку. Там он сделал фото и поехал в главную туристическую визитку Парижа — Эйфелеву башню.

"Там было классно, но людей — как тараканов в моей первой квартире. Потом я рубанул хот-дог и как додик пошел сделать туристическое фото", — рассказал Барских.

Макс Барских в Париже. Скриншот: Instagram/max_barskih

Затем он с компанией поехал на шоу в кабаре "Мулен Руж". Они приобрели последние билеты. Снимать в заведении нельзя, впрочем, Барских нарушил эти правила. Он снял на видео несколько номеров. Один из них, с участием двух акробатов-силачей, очень поразил Макса. Певец в шутку сообщил, что попросит своих танцовщиц сделать подобное на предстоящем концерте.

Макс Барских в Париже
Макс Барских на шоу в "Мулен Руж". Скриншот: Instagram/max_barskih

Барских поблагодарил всех, кто посетил его шоу в Париже. После концерта Макс снова вернулся к Эйфелевой башне, где помахал на прощание. Уже завтра, 15 октября, певца, по всей видимости, можно будет увидеть возле туристических мест Берлина, где у него запланирован концерт. Также в этом месяце Макс выступит в Штутгарте, Мюнхене, Праге, Лондоне и Вильнюсе.

Подписчики Барских поблагодарили за позитивный настрой в видео. Свои лайки и комментарии оставили и звездные друзья певца: продюсер, режиссер Алан Бадоев и певица Миша Романова.

Макс Барских комментарии
Комментарии под видео Барских. Скриншот: Instagram/max_barskih

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских выпустил видео о его дне в Испании. Также мы рассказывали, что Барских высказался об украинизации своего творчества.

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