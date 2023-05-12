Макс Барских верхом на лошадях появился в новом клипе: песню посвятил Киеву

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Недавно певец Макс Барских поразил киевлян и гостей столицей появлением на улицах Киева верхом на белом коне. Команда артиста снимала новое видео. И теперь представила его.

Клип на песню "Знайти себе" появился на YouTube-канале Барских.

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О песне и клипе

Режиссером видео к новой премьере стал продюсер Макса, Алан Бадоев. В клипе используются, в том числе, кадры из личного архива певца, снятые на бытовую камеру еще до начала полномасштабной войны.

"Эту видеоработу мы посвятили Киеву — несокрушимой крепости, которая уже почти полтора года является невыполнимой целью захватчиков. Несмотря на ракетные обстрелы, блекауты, воздушные тревоги и бесконечные угрозы, этот город пульсирует, его сердце стремительно преисполнено жаждой жизни. И именно эту жизнь мы пытались подчеркнуть", — прокомментировал работу Бадоев.

В видео Макс появляется на белом коне в центре столицы, а также рассекает с обнаженным торсом на другом жеребце на берегу океана.

В честь сингла "Знайти себе" Барских назвал всеукраинский тур, который стартует уже 12 июня. Благодаря ему певец попытается помочь своим поклонникам исцелить душевные раны и осознать собственные стремления и желания.

"Я четко понимаю о чем пою, потому что переживаю на собственном опыте все эти строки, находясь в Украине или за ее пределами в рамках благотворительных концертов. Когда-то все эти песни станут воспоминаниями о том, что нас, украинцев, волновало во время войны: каким был наш дух, как мы уставали, как находили силы и веру жить дальше", — прокомментировал премьеру Макс.

Реакция поклонников

Только за час после публикации нового клипа фанаты Барских оставили сотни комментариев.

"Вместо обид делиться любовью" — мои любимые строки в песне, это так сложно, но так важно. А вообще в клипе и песне отлично все — Макс на белом коне

Спасибо, за эту замечательную песню! Спасибо, за украинский язык

Мне понравилось! Белая лошадь дала надежду на лучшее будущее. Многие украинцы сейчас растеряны, и очень важно найти себя и быть счастливыми! И я верю, что это произойдет

Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала с россиянами Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Мед". Также мы рассказывали, что молдавский певец Дан Балан представил новую видеоработу на композицию Love Maria, которую сняли еще в довоенном Киеве.