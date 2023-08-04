Макс Барских выпустит первый полностью украиноязычный альбом

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент певца.

Макс Барских объявил дату релиза первого полностью украиноязычного лонгплея. Уже 8 сентября альбом увидит свет.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Новый альбом музыканта получил название "Зорепад". Премьера станет восьмой в дискографии Барских.

Певец Макс Барских выпустит новый альбом "Зорепад". Фото: менеджмент певца.

Будущий релиз Макса Барских условно можно разделить на две эмоциональные части, ведь слушателей ждет 4 супер хита — переводы главных бестселлеров музыканта, которые исполнитель уже презентовал своим поклонникам во время тура "Знайти себе", а также 6 совершенно новых композиций, которые будут отождествлять "мечты, которые не сбылись"; "мечты, которые загадали вновь", "о любви к себе и поиске любви" и "новой жизни".

"Новый альбом "Зорепад" и все песни, которые войдут в него, я вынашивал почти год. Проехав по городам Украины и встретив своих людей, я почувствовал потребность подарить любимые песни на украинском языке. Просто хочу, чтобы они принадлежали нам с вами и нашим детям! "Тумани", "Береги", "Подруга-ніч", "Лий, не жалій" — все они будут звучать соловьиной в студийном качестве. Теперь они еще ближе к сердцу, и я знаю, как вы ждали их. Но "Зорепад" — это еще и о новых ощущениях. Вас ждут шесть совершенно новых песен, о которых расскажу впоследствии…", — прокомментировал будущую премьеру певец.

Напомним, Макс Барских перевел свой зажигательный хит на украинский.

Ранее Макс Барских перевел на украинский хит "Хочу танцевать".