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Макс Барских устроит премьеру нового уникального клипа в кинотеатре

9 ноября 2023 08:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Макс Барских устроит премьеру нового уникального клипа в кинотеатре
Певец Макс Барских. Фото: Instagram/max_barskih
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец Макс Барских устроит премьеру нового уникального клипа в одном из столичных кинотеатров. Инициатива имеет благотворительную составляющую — вырученные средства пойдут на дроны для ВСУ.

Об этом артист сообщил в своих соцсетях.

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Премьера от Макса Барских

Певец объявил допремьерный показ своего самого масштабного клипа RICH на благотворительных условиях. Мероприятие, слоган которого звучит как "Превращай творчество в золото, а золото во добро", состоится в пятницу, 10 ноября, в самом центре Киева.

"Почти два года назад, в декабре 2021-го, мы с командой, вдохновленные, готовили релиз моего нового англоязычного альбома. Бесконечные переговоры с лейблами, поток креатива и проработка стратегии продвижения — все это увлекало наши сердца, ум и мысли. В канун Нового года мы более трех суток создавали один из самых масштабных клипов за последние годы. Все было готово к долгожданному старту… Но февраль 2022-го стер все планы, и оставил мечты за пределом важного", — рассказал Макс.

По словам Макса, они с командой долго не упоминали об этой работе, по их мнению она была "не на времени".

"Я уверен, что пришло именно то удобное время, чтобы все мы использовали все, что у нас есть для пользы Украины. Я искренне верю, что вместе с вами мы можем превращать творчество в "золото", а "золото" во добро", — прокомментировал будущую премьеру музыкант.

Все средства из прибыли от входного билета-доната будут удвоены и направлены на закупку дронов для военных.

Напомним, ранее мы писали, что Барских рассмешил соцсети видео с экскурсии по Парижу. Также мы рассказывали о сотрудничестве Барских с Аланом Бадоевым.

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