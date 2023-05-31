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Макс Барских заинтриговал фанатов новой версией песни "Туманы"

31 мая 2023 16:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Макс Барских заинтриговал фанатов новой версией песни "Туманы"
Певец Макс Барских. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец Макс Барских находится сейчас в мировом туре Bestseller World Tour. Уже через две недели начнется его украинская часть. 33-летний артист подготовил для поклонников немало сюрпризов.

Об одном из них Макс рассказал в своем Instagram.

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Барских рассказал, что подготовил специальную версию песни "Тумани", которую исполняет на русском. Совместный клип на нее и композицию "Неверная" набрал у YouTube более 197 млн просмотров.

"Новая версия "Туманов". Догадываетесь, о чем речь? С нетерпением жду вашу реакцию", — написал Барских и опубликовал видео, на котором он поет на английском другой трек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реакция поклонников

Фанаты Барских сразу же предположили, что Макс перезаписал хит на украинском. Другие же думают, что артист будет петь его на английском.

  • Речь о языке! Думаю англоязычная версия
  • После интервью Алана все ждут "Туманы" на украинском
  • Любопытно послушать новую версию. Может один куплет будет на украинском, другой на английском, чтобы ни у кого не было претензий. С нетерпением ждем концертов
  • Даже не представляю, как "Туманы" будут на украинском. Алан в интервью намекнул. А будет ли студийная версия любопытно?
  • В одном из интервью ты говорил, что будут "Туманы" на украинском. Очень хочется услышать

Напомним, ранее мы писали, почему Макс Барских продолжает исполнять свои песни на русском языке. Также мы писали, сколько Макс Барских получал роялти в России до начала полномасштабной войны.

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