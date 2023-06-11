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Макс Барских предложил поклонникам перевести его русскоязычные песни

11 июня 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Макс Барских предложил поклонникам перевести его русскоязычные песни
Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию на свой хит "Туманы". На этом эксперименте артист останавливаться не намерен.

О дальнейших планах Барских сообщил в своих соцсетях.

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Подробности

По словам Макса, он все чаще испытывает дискомфорт, когда исполняет свои песни на русском языке. 33-летний артист заявил о желании вообще отказаться от русского языка. Впрочем, Барских признался, что ему иногда трудно создавать украинские версии композиций, которые фанаты знают и любят.

"Мне понравился эксперимент с песней "Туманы". Мне кажется, ее удалось перевести так, что она звучит как целостная песня", — рассказал Макс.

Именно поэтому Барских обратился к поклонникам и предложил им присоединиться к переводу композиций. А также написать свое видение и идеи по этой инициативе. В приоритете Макса следующие песни:

  • Хочу Танцевать
  • Неверная
  • Лей не жалей
  • Подруга Ночь
  • Берега
  • Неземная
  • По секрету
  • Bestseller

Перевод русскоязычных композиций на украинский язык в комментариях поддержала певица Оля Полякова. "Переводи все! У меня заходят на ура", — написала она.

Отметим, что совсем скоро украинская песня "Тумани" появится на цифровых площадках. Монетизация с нее пойдет на целевую помощь ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля 2022 года. Также мы рассказывали, что Макс Барских верхом на лошадях появился в новом клипе.

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