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Макс Барських зізнався, коли стане батьком

18 вересня 2023 14:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Макс Барських зізнався, коли стане батьком
Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Макс Барських розповів про особисте. Артист зізнався, що зараз у його житті немає коханої, але він знає, якими будуть його майбутні стосунки.

Про це Макс зізнався в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Майбутні стосунки

Співак Макс Барських розповів, що через кілька років хотів би вже мати дітей. Також артист зазначив, якими бачить свої майбутні стосукни.

"Я дорослішаю, і 5-10 років тому, я був би один. У мене був певний час стати самостійним, тому майбутні мої стосунки будуть дуже здорові, не токсичні, без ревнощів, проблем. Хочу стосунки з компромісами та почуттями один до одного", — говорить Барських.

Співак зізнався, що його майбутній обраниці потрібно буде змиритися з його професією. Також артист зазначив, що зараз не готовий бути батьком.

"Саме зараз стабільності немає, щоб забезпечити дитину безпекою та всім необхідним, думаю років через 5 буду готовий", — зізнався співак.

 

Раніше продюсер Ясинський зізнався, які гонорари отримує Макс Барських.

Нагадаємо, продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував шоу співака Артема Пивоварова.

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