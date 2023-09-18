Макс Барских признался, когда станет отцом

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Певец Макс Барских рассказал о личной жизни. Артист признался, что сейчас в его жизни нет любимой, но он знает, какими будут его будущие отношения.

Об этом Макс признался в интервью "Люкс ФМ".

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Будущие отношения

Певец Макс Барских рассказал, что через несколько лет хотел бы уже иметь детей. Также артист отметил, какими видит свои будущие отношения.

"Я взрослею, и 5-10 лет назад, я был один. У меня было время стать самостоятельным, будущие мои отношения будут очень здоровыми, не токсичными, без ревности, проблем. Хочу отношения с компромиссами и чувствами друг к другу", — говорит Барских.

Певец признался, что его будущей избраннице придется смириться с его профессией. Также артист отметил, что сейчас не готов стать отцом.

"Именно сейчас стабильности нет, чтобы обеспечить ребенка безопасностью и всем необходимым, думаю лет через 5 буду готов", — признался певец.

Ранее продюсер Ясинский признался, какие гонорары получает Макс Барских.

Напомним, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский подверг критике шоу певца Артема Пивоварова.