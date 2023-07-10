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Продюсер Полякової розкритикував частину шоу Пивоварова, в якій лунає російська мова

10 липня 2023 09:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Продюсер Полякової розкритикував частину шоу Пивоварова, в якій лунає російська мова
Продюсер Михайло Ясинський та співачка Оля Полякова. Фото: Facebook/mikeyasinskiy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни багато українських артистів переклали свої російськомовні хіти. Втім є такі композиції, які так і залишились в оригінальній версії і виконуються на концертах. Один з таких кейсів прокоментував продюсер співачки Олі Полякової, Михайло Ясинський. 

Відео його інтерв’ю з’явилось на YouTube каналі шоумена Слави Дьоміна. 

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В розмові з Дьоміним, продюсер обговорював чи варто українським артистам перекладати російські пісні українською мовою. Слава пригадав концерт Артема Пивоварова в Києві, на якому також був присутній Ясинський. В репертуарі артиста є російська мовна пісня "Дом", яку Артем не став перекладати. Пивоваров сам її не виконує, за нього це робить публіка.

"Він змушує людей співати разом. І той хто розуміється в масовій психології, зараз скаже, що це дуже небезпечна річ. Тому що в той момент, коли багато людей змушені разом співати російською мовою, то ця пісня залишає більш емоційний слід, ніж весь концерт загалом. Він їх об’єднує через колективне виконання російською мовою якоїсь пісні. Краще б він такого не робив, така моя думка. І це я кажу як людина, яка дуже серйозно займається вивченням масової психології та психотипу артистів", — заявив Ясинський. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Олі Полякової прокоментував хейт у соцмережах через фото співачки з росіянами за кордоном. Також ми розповідали, що Олег Винник відмовився перекладати пісні українською мовою.

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