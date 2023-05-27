Макс Неліпа проміняв кар'єру в медіа на службу в ЗСУ
Український актор і телеведучий Максим Неліпа служить у ЗСУ. Ще до повномасштабного вторгнення зірка телебачення був готовий боронити рідну країну.
Про це пише Апостроф.
Пік популярності Макса Неліпи припав на середину 1990-х. Він був зіркою КВК, ведучим шоу "Програй мільйон" та "Підйом", у 2007 році брав участь у проекті "Танці зі зірками" у парі з Оленою Шоптенко, а у 2017-му приєднався до команди "Дизель-шоу".
Сьодні телеведучий захищає Україну в лавах ЗСУ. Першу повістку від військомату шоумен отримав ще в 2014 році, через кілька місяців після вторгнення РФ в Україну.
46-річний Максим Неліпа навчався у Київському політехнічному інституті на інженера-приладобудівника. Також він має важливу військово-облікову спеціальність – оператор-розвідник (засоби радіолокаційної розвідки).
У коментарі kp.ua у 2014 році Неліпа говорив, що не збирається ухилятися від служби.
"Повістка прийшла на домашню адресу. Зараз відправляють на проходження медкомісії, а там — подивимося. У разі необхідності ухилятися від виконання боргу перед країною не стану, я готовий захищати Україну. Це борг кожного, незалежно від професії", — говорив він.
Неліпа не розповідає подробиць про свою службу, і остання публікація в його соцмережах датується 25 вересня 2022 року.
Багато користувачів мережі відзначили, що він змінився до невпізнаваності.
"Максе, Вас не впізнати. Щира подяка за мужність, честь та відвагу! Нехай Бог береже і Янгол-охоронець буде завжди з Вами!", — писали у коментарях.
Особисте життя Максим Неліпа також не афішував. Від шлюбу з Тетяною Неліпою у нього є двоє дітей: 19-річний син Артем та 13-річна дочка Маша. Їхні дитячі фото захисник показав на чашці, яку взяв із собою на службу.
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