Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Макс Нелипа променял карьеру в медиа на службу в ВСУ arrow

Макс Нелипа променял карьеру в медиа на службу в ВСУ

27 мая 2023 12:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Макс Нелипа променял карьеру в медиа на службу в ВСУ
Макс Нелипа. Фото: facebook.com/NelipaMax
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа служит в ВСУ. Еще до полномасштабного вторжения звезда телевидения был готов защищать родную страну.

Об этом пишет Апостроф.

Читайте также:

Пик популярности Макса Нелипы пришелся на середину 1990-х. Он был звездой КВН, ведущим шоу "Проиграй миллион" и "Подъем", в 2007 году принимал участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Еленой Шоптенко, а в 2017-м присоединился к команде "Дизель-шоу".

Макс Нелипа. Фото: facebook.com/NelipaMax

Сегодня телеведущий защищает Украину в рядах ВСУ. Первую повестку от военкомата шоумен получил еще в 2014 году, спустя несколько месяцев после вторжения РФ в Украину.

46-летний Максим Нелипа учился в Киевском политехническом институте на инженера-приборостроителя. Также он имеет важную военно-учетную специальность – оператор разведчик (средства радиолокационной разведки).

В комментарии kp.ua в 2014 году Нелипа говорил, что не собирается уклоняться от службы.

"Повестка пришла на домашний адрес. Сейчас отправляют на прохождение медкомиссии, а там посмотрим. В случае необходимости уклоняться от выполнения долга перед страной не стану, я готов защищать Украину. Это долг каждого, независимо от профессии", — говорил он.

Нелипа не рассказывает подробностей о своей службе, и последняя публикация в его соцсетях датируется 25 сентября 2022 года.

Многие пользователи сети отметили, что он изменился до неузнаваемости.

"Максе, Вас не узнать. Искренняя благодарность за мужество, честь и отвагу! Пусть Бог бережет и Ангел-хранитель будет всегда с Вами!" , — писали в комментариях.

Заголовок

Личную жизнь Максим Нелипа тоже не афишировал. От брака с Татьяной Нелипой у него двое детей: 19-летний сын Артем и 13-летняя дочь Маша. Их детские фото защитник показал на чашке, взятой с собой на службу.

Макс Нелипа поделился фото со службы. Фото: facebook.com/NelipaMax

Напомним, певица Наталка Карпа поразила поклонников кадрами теплой встречи дочери и мужа. После продолжительной разлуки отец не мог выпустить из объятий девочку.

Ранее украинская группа "Фиолет" экранизировала один из своих последних треков "Поживем-увидим". Главные роли в клипе исполнили руководитель волонтерского штаба и боевой медик ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас