Макс Нелипа променял карьеру в медиа на службу в ВСУ

Макс Нелипа. Фото: facebook.com/NelipaMax

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа служит в ВСУ. Еще до полномасштабного вторжения звезда телевидения был готов защищать родную страну.

Об этом пишет Апостроф.

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Пик популярности Макса Нелипы пришелся на середину 1990-х. Он был звездой КВН, ведущим шоу "Проиграй миллион" и "Подъем", в 2007 году принимал участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Еленой Шоптенко, а в 2017-м присоединился к команде "Дизель-шоу".

Макс Нелипа. Фото: facebook.com/NelipaMax

Сегодня телеведущий защищает Украину в рядах ВСУ. Первую повестку от военкомата шоумен получил еще в 2014 году, спустя несколько месяцев после вторжения РФ в Украину.

46-летний Максим Нелипа учился в Киевском политехническом институте на инженера-приборостроителя. Также он имеет важную военно-учетную специальность – оператор разведчик (средства радиолокационной разведки).

В комментарии kp.ua в 2014 году Нелипа говорил, что не собирается уклоняться от службы.

"Повестка пришла на домашний адрес. Сейчас отправляют на прохождение медкомиссии, а там посмотрим. В случае необходимости уклоняться от выполнения долга перед страной не стану, я готов защищать Украину. Это долг каждого, независимо от профессии", — говорил он.

Нелипа не рассказывает подробностей о своей службе, и последняя публикация в его соцсетях датируется 25 сентября 2022 года.

Многие пользователи сети отметили, что он изменился до неузнаваемости.

"Максе, Вас не узнать. Искренняя благодарность за мужество, честь и отвагу! Пусть Бог бережет и Ангел-хранитель будет всегда с Вами!" , — писали в комментариях.

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Личную жизнь Максим Нелипа тоже не афишировал. От брака с Татьяной Нелипой у него двое детей: 19-летний сын Артем и 13-летняя дочь Маша. Их детские фото защитник показал на чашке, взятой с собой на службу.

Макс Нелипа поделился фото со службы. Фото: facebook.com/NelipaMax

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