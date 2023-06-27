Максим Чмерковский показал, как со слезами на глазах перерезал пуповину сыну

Танцовщик Максим Чмерковский с женой. Фото:

Танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд недавно во второй раз стали родителями. Супруги поразили нежными кадрами встречи с сыном.

Видео, на котором Максим Чмерковский перерезает пуповину ребенку, его жена поделилась в своем Instagram.

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Незабываемый момент

На видео, которое опубликовала Пета Маргатройд, Максим Чмерковский впервые берет на руки сына и перерезает ему поповину. Ни Пета, ни ее муж не могли удержаться от слез. Звездные супруги назвали сына Рио Джоном.

"С днем рождения, милый Рио! Какая поездочка!!! В полночь быстро приехать в больницу, не зная, доедет ли Максим. После многих часов родов, когда Мистер Рио занял правильное положение, родить.. и вот он с нами. Был момент, когда после родов я посмотрела на мою маму и спросила, сообщила ли она папе? Я расплакалась, когда поняла, что забыла, что его уже нет. Я ощущала его дух, и знаю, он смотрел на нас и защищал. Слава Богу, Максим приехал вовремя. Его поездка длилась 4,5 часа", — поделилась подробностями того дня хореограф.

Максим и Пета поженились в 2017 году. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке, и в начале года поделились радостным известием. Чтобы забеременеть во второй раз, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

Ранее стало известно, что 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян ждет пополнения. Знаменитость и ее муж давно пытались стать родителями.

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