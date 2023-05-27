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Максим Чмерковский устроил нежную фотосессию с беременной женой

27 мая 2023 18:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Максим Чмерковский устроил нежную фотосессию с беременной женой
Максим Чмерковский. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщик Максим Чмерковский с женой, хореографом Петой Маргатройд считаю дни до появления на свет своего второго сына. Пара недавно устроила новую нежную фотосессию.

Снимками жена хореографа поделилась в своем Instagram.

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Звездные супруги долгое время не могли во второй раз стать родителями. Но, к счастью, их надежды оправдались и в их семье скоро произойдет пополнение. Максим Чмерковский и его жена снялись по этому поводу в фотосессии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пара познакомилась в 2009 году, когда работала вместе в Бродвейском шоу. Но встречаться начали только в 2012 году. Через три года обручились, и в 2017-м поженились. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке, и в начале года поделились радостным известием.

Чтобы забеременеть второй раз жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Я буквально молилась Богу об этом, но самое смешное, что когда я отпустила ситуацию, я забеременела, — говорит Маргатройд, — я долго не знала, что беременна, просто чувствовала себя плохо".

Напомним, что начало полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Чмерковский встретил в Киеве. Вернувшись в США, хореограф создал благотворительный фонд и стал заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области. Вместе с женой воспитывает пятилетнего сына Шая.

Ранее украинская блогерша с двумя миллионами фолловеров Саша Бо поделилась радостной новостью. Знаменитость в третий раз станет мамой.

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