Максу Барских — 33: на что собирает деньги звездный именинник

Певец Макс Барских

Певец Макс Барских отмечает день рождения. 8 марта артисту исполнилось 33 года. Большую часть своей жизни Макс занимается музыкальной карьерой. Впрочем, в свой день рождения в этом году у Барских мечта не о покорении хит-парада.

Ею певец поделился в социальных сетях.

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В свой день рождения Барских поднял тему детского рака. По словам певца, его нельзя поставить на паузу, и война лишь усложнила лечение онкобольных детей.

"Сегодня я загадываю желание, чтобы малыши, оказавшиеся в двух войнах одновременно, скорее поправились и отпраздновали еще много своих дней рождений. Если кто-то хочет поздравить меня лично, лучшим подарком для меня будет ваш донат. Вы знаете, что я дружу и доверяю фонду "Таблеточки". Я прошу вас поддержать храбрых украинских детей. Они слышат и видят взрывы, разрушения, теряют жилье. Многие дети являются как внутренними, так и внешними переселенцами и сталкиваются с травматическим психологическим опытом во время войны. А у этих детей стресс умножен вдвое. Наша цель — 100 тысяч гривен", — написал Макс.

Психологическая помощь — это важная часть лечения и восстановления. Правильное психологическое настроение и поддержка помогают семьям справляться с лечением и придают силы для борьбы.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мамо, не плач". Также мы рассказывали, что Барский объявил кастинг в свой новый мировой тур.