Маленька любов: Аліна Гросу "заспівала" брату одну зі своїх перших пісень

Певица Алина Гросу с братом. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу поздравила младшего братика с днем рождения. Звезда поделилась архивными кадрами в компании мальчика.

Об этом стало известно из Instagram Алины Гросу.

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Нежное поздравление

Алина Гросу находится в США, но, признается певица, она очень скучает по семье. В этом году мама с братом Гросу, Михаилом, посетили ее на день рождения в Лос-Анджелесе. Гросу решила порадовать брата тоже особым сюрпризом.

"Сегодня у моего младшенького брата Миши день рождения. И очень хочется пожелать ему расти счастливым ребенком, под мирным небом, со всеми обычными радостями, которые только можно представить, несмотря ни на что, чтобы никогда не плакал от страха и боли, чтобы каждый день был сказочным и чтобы он вырос настоящим, сильным, мудрым, надежным мужчиной и гордостью своей нации и семьи. P.s. На фоне играет одна из моих первых песен (мне было 4 или 5 лет) — Маленькая любовь", — прокомментировала видео Гросу.

На кадрах Алина вместе с мальчиком весело проводит время, обнимает и играет в игры.

Это не в первый раз, когда звезда радует близких музыкальным подарком. В прошлом месяце певица в день рождения своего папы выпустила трогательную песню "Батьки". Артистка посвятила ее всем украинским папам и мамам.

Напомним, Алина Гросу поразила суммой, выигранной в лотерею в Америке.

Ранее Алина Гросу в салоне красоты потролила скандал о "10/10".