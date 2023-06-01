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"Маленькі янголятка": Катерина Осадча про бідних дітей, яких вбивають росіяни

1 червня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катерина Осадча висловилася про злочин росіян – ведуча заявила про атаку Києва
Українська ведуча Катерина Осадча під час інтерв'ю. Фото: скріншот з Instagram
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська телеведуча Катерина Осадча висловилася про черговий злочин російської армії. Популярна ведуча розповіла про черговий обстріл Києва з боку росіян, а також про те, скільки дітей загинуло цього разу та взагалі за повномасштабну війну.

Відповідну публікацію Катерина Осадча розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного оскаженілого діда …. Сьогодні у світі відзначають День захисту дітей … Вночі від влучання осколків ракети загинули дві дитини 5 і 12 років … Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, вдже війна безжальна і не вибирає Страшна статистика – за 16 місяців повномасштабної війни загинула 484 дитина Я не знаю, яких слів добирати для втішання батьків, адже таких слів не існує Я не знаю, як висловити свій біль і жаль, адже таких слів не існує Маленькі янголятка, напевно цей світ на вас не заслужив… Upd загинула одна дитина, але жахливої суті це не міняє…", – написала Катерина Осадча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Численні користувачі мережі не змогли пройти повз та почали залишати багато коментарів під публікацією ведучої.

"Діти гинуть не через одного скаженого діда, а через 140 мільйонів скажених росіян", "Вищого ступеня ненависті до цих тварюк, як є зараз, вже здається бути не може!", "Треба щоб відкриття були відкриті,та дійсно це були укриття.Пора за цей час війни не тільки сквери будувати а й про безпеку людей подумати", "Куда дивиться Світ!!!???? Як це можливо!!!", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Катерина Осадча висловилася про атаку Києва.

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Катерина Осадча висловилася про скандал з Валерієм Меладзе.

Також ми повідомляли про те, що телеведуча Катерина Осадча розповіла про власних синів.

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