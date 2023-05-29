Катерина Осадча розповіла про своє дитинство у Києві – ведуча засудила росіян за нищення міста

"Нестерпно боляче": Катерина Осадча про те, як росіяни атакують її рідний Київ
Відома українська телеведуча та ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча розповіла про рідне місто. Популярна ведуча згадала, як вона проводила свої дитячі роки у Києві, та привітала столицю України з Днем міста.
Відповідну публікацію Катерина Осадча розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Мій Київе З твоїм днем! В дитинстві саме в День Києва вперше відчувалися перші подихи літа і майбутніх канікул. В цю святкову неділю ми сідали з батьками на 18 тролейбус і їхали на Андріївський, на вернісаж художників, що було окремим святом в святі. Володимирська гірка, каток крижинка під аркою, де я так і не стала фігуристкою :) морозиво в металевих креманках біля пасажу, пташиний ринок на Куренівці, де був куплений найліпший друг дитинства – рудий кіт Макс", – написала Катерина Осадча.
Також відома українська телеведуча згадала міністерські озера, центральний пляж та Гідропарк, де вона відпочиває з самого дитинства. Крім того, Катерина Осадча згадала церкву та довгу дорогу додому, яку вона долала у батька на плечах.
"Якщо мене питають про Україну, звичайно моя розповідь завжди починається з рідного міста, де я пишаюсь всім! Мені нестерпно боляче, коли руйнують пам‘ятки, коли недбало ставляться до старих будівль і свідомо їх зносять. Всім серцем ненавиджу людей до цього причетних І романтично вірю, що все одно добро переможе і Київ буде таким, яким я його пам‘ятаю в дитинстві Які ваші улюблені місця в Києві? Долучайтеся до привітань в коментарях", – також додала ведуча.
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