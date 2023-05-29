Катерина Осадча розповіла про своє дитинство у Києві – ведуча засудила росіян за нищення міста

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча та ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча розповіла про рідне місто. Популярна ведуча згадала, як вона проводила свої дитячі роки у Києві, та привітала столицю України з Днем міста.

Відповідну публікацію Катерина Осадча розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Мій Київе З твоїм днем! В дитинстві саме в День Києва вперше відчувалися перші подихи літа і майбутніх канікул. В цю святкову неділю ми сідали з батьками на 18 тролейбус і їхали на Андріївський, на вернісаж художників, що було окремим святом в святі. Володимирська гірка, каток крижинка під аркою, де я так і не стала фігуристкою :) морозиво в металевих креманках біля пасажу, пташиний ринок на Куренівці, де був куплений найліпший друг дитинства – рудий кіт Макс", – написала Катерина Осадча.

Також відома українська телеведуча згадала міністерські озера, центральний пляж та Гідропарк, де вона відпочиває з самого дитинства. Крім того, Катерина Осадча згадала церкву та довгу дорогу додому, яку вона долала у батька на плечах.

Українська ведуча Катерина Осадча на відпочинку у Львові. Фото: instagram.com/p/CsD6WKPNOAZ/

"Якщо мене питають про Україну, звичайно моя розповідь завжди починається з рідного міста, де я пишаюсь всім! Мені нестерпно боляче, коли руйнують пам‘ятки, коли недбало ставляться до старих будівль і свідомо їх зносять. Всім серцем ненавиджу людей до цього причетних І романтично вірю, що все одно добро переможе і Київ буде таким, яким я його пам‘ятаю в дитинстві Які ваші улюблені місця в Києві? Долучайтеся до привітань в коментарях", – також додала ведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведуча Катерина Осадча засудила нову ініціативу Червоного Христа.

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